https://mundo.sputniknews.com/20210317/video-vilma-la-cabra-argentina-que-conquisto-las-redes-1110079877.html

Vídeo: Vilma, la cabra argentina que conquistó las redes

Vídeo: Vilma, la cabra argentina que conquistó las redes

Un video que muestra el desorden causado por una cabra llamada Vilma se viralizó en las redes sociales. 17.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-17T16:03+0000

2021-03-17T16:03+0000

2021-03-17T15:56+0000

américa latina

cabras

animales

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1110079849_0:0:510:287_1920x0_80_0_0_19f2ad750959eaca22472be169e4db31.png

Vilma, una cabra muy activa, y sus compañeros, entre los cuales se encuentran los perros Vaca y Quínoa, viven en una casa en Argentina. Su dueña publica los vídeos de sus travesuras en su cuenta de TikTok. Una de sus últimas publicaciones cosechó más de 1.2 millones de me gusta.En el vídeo se la puede ver a Vilma empujando con la cabeza a Vaca, saltando sin mayor problemas hacia una mesa y hasta haciendo parkour. Después Vaca se va apenas detrás del umbral de la puerta y Vilma, como si fuera una persona, se para en dos patas y le cierra la puerta en la cara al perro.La dueña publica en TikTok diferentes momentos graciosos que vive con la cabra. A menudo Vilma es grabada haciendo saltos impresionantes. La dueña de la cabra reveló en un vídeo que Vilma había sido un regalo de Navidad de parte de su padre a su hermana. La compraron en una tienda donde se venden los animales para el asado. La cabra se alimenta con una mezcla de semillas. Además, le gusta el pan, pero no es saludable para ella, así que los dueños tratan de que no lo coma.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cabras, animales, argentina