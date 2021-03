https://mundo.sputniknews.com/20210317/secuestro-de-nina-de-7-anos-tiene-alerta-a-argentina--1110102373.html

Secuestro de niña de 7 años tiene en alerta a Argentina

Desde hace tres días Maia Yael Beloso es buscada por las autoridades por toda la Ciudad de Buenos Aires. La niña de 7 años fue secuestrada en la mañana del lunes 15 por un hombre que fue identificado más tarde como Carlos Alberto Sierra, de 39 años de edad.Sierra, cuyo apellido fue también citado como Savanz en la prensa argentina, había conocido a la madre de Maia semanas atrás e iniciado con ella un vínculo amoroso. La pequeña y su madre viven en situación de calle en Parque Avellaneda, sur de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la denuncia hecha por la mamá de Maia, el caso quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía nacional N° 54, quien coordina la investigación a través de un "comité de crisis", que fue creado luego de que el Ministerio de Seguridad declarara el caso como "de extrema gravedad", según informó el diario argentino Página 12.Tras el pedido de la Fiscalía, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 57 emitió la orden de captura del sospechoso, a quien se lo puede apreciar andando en bicicleta con la niña por distintos puntos de la ciudad en los varios registros de video que se difundieron. Ministerio Público Fiscal anunció mediante un comunicado que "se están relevando cámaras públicas y privadas de distintas jurisdicciones" y que "se dispusieron varias medidas a partir de los testimonios", en particular la coordinación de la Policía Federal, Policía de la Ciudad y Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de utilizar todas las fuerzas de seguridad posible en pos de hallar a la niña. Durante el operativo, un hombre fue detenido como sospechoso, pero fue liberado más tarde por la Policía local. Más tarde, Luis Sierra, hermano del responsable del secuestro, dijo al canal argentino TN que su hermano tiene varias causas por abuso de menores y que incluso llegó a abusar de su sobrino, aunque no precisó que se tratara de abuso sexual. "Es una porquería, abusó de mi sobrino", aseguró Luis Sierra, y agregó que "siempre manoteaba a algún chico". Contó que su hermano vivió siempre en la calle y que cuando vio las imágenes del secuestro "no lo podía creer", por lo que decidió hablar.Consultado por qué le diría a su hermano si llegaba a verlo en la televisión, dijo: "Le diría a mi hermano que lleve la nena a la casa o que la deje en cualquier lado, un almacén o una estación de servicio. Lamentablemente es mi hermano, no por lo que haya hecho lo voy a dejar de querer. (Pero) no voy a justificar nunca lo que está haciendo. Que deje a esa nena y se deje de joder". En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama a que cualquiera que crea haber visto a Maia o a su raptor se comunique con las autoridades. Según el medio AS, Sierra es de contextura delgada, lleva barba de estilo candado y tiene unos 35 años. Lleva remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordeaux. La niña, en tanto, tiene cabello negro largo, y viste camiseta, pantalón y sandalias rosados.

