Rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Sanidad de España

La ministra de Sanidad analiza con las comunidades autónomas la situación del coronavirus en España y la situación con la vacuna de AstraZeneca. 17.03.2021, Sputnik Mundo

españa

carolina darias

ministerio de sanidad de españa

miquel iceta

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha iniciado la rueda de prensa afirmando que en el Consejo Interterritorial ha mostrado su preocupación ante las noticias de la posibilidad de que pueda haber asistencia de público en la final de la Copa del Rey. "No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente", ha dicho contundente Darias. La reunión tiene lugar tras darse a conocer que Sanidad investiga la muerte de una profesora en Marbella 10 días después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad también informa de otro caso detectado en otra persona con "trombosis venosa abdominal. Ambas se habían vacunado con la vacuna de AstraZeneca en los últimos 16 días", aseguraba en un comunicado. Darias ha reiterado que el sistema de farmacovigilancia funciona y ha vuelto a pedir tranquilidad. Otro de los temas que se han analizado en el Consejo Interterritorial ha sido la puesta en marcha del certificado de vacunación que ha presentado la UE. La ministra ha detallado que será gratuito y estará en inglés y español y que se realizarán reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para coordinar su puesta en marcha, con la intención de que pueda ponerse en marcha de cara al verano y "permitir una mayor movilidad si las condiciones así lo aconsejan".En esta misma jornada se inicia el cierre perimetral de las regiones en las que es festivo el día de San José, el 19 de marzo, que había sido acordado por mayoría en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. El cierre afecta, por tanto, a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia.Sin embargo, y después de que la Comunidad de Madrid anunciara que lo acataría, aunque lo recurriría ante los tribunales, el grupo parlamentario Vox ha anunciado en la Asamblea de Madrid que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo la suspensión cautelar de la orden de cierre.

