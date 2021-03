https://mundo.sputniknews.com/20210317/presidente-hondureno-se-desliga-de-presuntos-vinculos-con-el-narcotrafico-internacional-1110103545.html

Presidente hondureño se desliga de presuntos vínculos con el narcotráfico internacional

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se desligó de los vínculos con el narcotráfico internacional planteados durante el... 17.03.2021, Sputnik Mundo

"Datos oficiales de Estados Unidos permiten la refutación instantánea de esta narrativa falsa; el Departamento de Estado informa que mi Gobierno bajó dramáticamente el paso de la droga de 87% a 4%. Logramos una reducción del 95,4%, resultados del anti-narco-estado. ¡Tremendo éxito!", argumentó el mandatario a través de la red social Twitter.Por medio de la misma red, Hernández compartió un vídeo en el cual aparece una presentación de resultados de su gestión de Gobierno en ese ámbito, donde se refiere a los logros obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, datos avalados por un informe de un organismo estadounidense a principios de mes."El Gobierno de Honduras no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas", sostiene el primer informe realizado por Estrategia Internacional para Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos en esa fecha.Desde el inicio del proceso judicial contra Fuentes en una corte federal neoyorquina el nombre de Hernández apareció en varias ocasiones en declaraciones de testigos claves presentados por la Fiscalía, como el ex jefe de la banda criminal hondureña Los Cachiros, Leonel Rivera.Por otra parte, el 23 de marzo un tribunal estadounidense dictará sentencia contra el ex diputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández, hermano del mandatario.La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York una condena de prisión perpetua para Tony Hernández y además el decomiso de 138,5 millones de dólares más una multa de 10 millones de dólares.La presentación de la demanda establece que durante "un período de 15 años, el imputado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kilogramos de cocaína, una asombrosa cantidad de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos".

