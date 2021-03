https://mundo.sputniknews.com/20210317/partido-ciudadanos-pierde-un-diputado-en-congreso-espanol-por-discrepancias-en-estrategia-1110075421.html

Partido Ciudadanos pierde un diputado en Congreso español por discrepancias en estrategia

Partido Ciudadanos pierde un diputado en Congreso español por discrepancias en estrategia

BARCELONA (Sputnik) — Ciudadanos (Cs) perdió uno de sus diez diputados en el Congreso de los Diputados de España, que renunció a la formación liberal para... 17.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-17T14:21+0000

2021-03-17T14:21+0000

2021-03-17T14:26+0000

congreso de españa

españa

ciudadanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106118/50/1061185068_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_24f70a796352b44d1724443336de86ca.jpg

"Por medio de la presente quiero comunicaros mi decisión de causar baja en Ciudadanos materializada en el día de hoy. He presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados manifestando mi intención de integrarme en el Grupo Mixto", informó en un comunicado el parlamentario Pablo Cambronero.La baja de este diputado nacional se suma a la sangría de diputados regionales y otras figuras destacadas tras la reciente moción de censura presentada por Ciudadanos en la región de Murcia junto a los socialistas de Pedro Sánchez, el PSOE.Este giro ideológico a la izquierda provocó, entre otros, que tres diputados murcianos se pasaran al conservador Partido Popular (PP), objeto de la moción.En el caso de Cambronero, este aclaró que no se irá a otro partido pero decidió apartarse de la formación liberal sin renunciar a su escaño en el Congreso para "defender el programa electoral" que firmó.Cambronero justificó su marcha afirmando: "No puedo pertenecer a un partido ni ponerme a las órdenes de quienes dedican su tiempo a realizar estrategias o pactos que no comparto".Tras la jugada política en Murcia también dejaron el partido el senador y ex secretario de organización, Fran Hervías, dos diputados de la Asamblea de Madrid y el coordinador de Ciudadanos en Valencia.

/20210317/sesion-de-control-al-gobierno-tras-el-anuncio-de-pablo-iglesias-de-que-deja-el-ejecutivo-1110057563.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

congreso de españa, ciudadanos