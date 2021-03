https://mundo.sputniknews.com/20210317/ni-baby-boom-ni-avalancha-de-divorcios-los-augurios-no-cumplidos-de-la-pandemia-1110096095.html

Ni 'baby boom' ni avalancha de divorcios: los augurios no cumplidos de la pandemia

españa

opinión & análisis

Un año después del primer estado de alarma contra el coronavirus en España, las estadísticas oficiales desmienten estos augurios. Pasar más tiempo en casa no empujó a las parejas a reproducirse. Tampoco hubo una ruptura de su convivencia que les obligara a separar sus caminos. Al contrario: los nacimientos y los divorcios cayeron en picado.Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las demandas de disolución matrimonial cayeron un 13,3% en 2020 respecto al año anterior. A pesar de que los divorcios llevan seis años de descenso consecutivo, el propio CGPJ destacó que en 2020 la caída fue "mucho más acusada que en ejercicios anteriores". Por ejemplo, en 2019 cayeron un 1,3%.Niveles de 1941Algo similar ocurre con los nacimientos. España ya tenía un problema de fecundidad antes de la pandemia, pero los datos publicados en las últimas semanas confirman que la crisis del coronavirus no hizo más que agravarlos.Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre de 2020 solo nacieron 23.226 niños, un 20,4% menos que en el mismo mes de 2019. Se trata del valor mínimo de nacimientos en un mes desde 1941, año en el que comienza la serie histórica del INE, en plena posguerra.En enero de 2021 el número de nacimientos repuntó ligeramente, hasta los 24.061, aunque esta cifra siguió situándose un 20% por debajo de la registrada el mismo mes del año anterior, antes del estallido de la pandemia.Crisis encadenadasMás allá de los augurios apresurados replicados por múltiples medios de comunicación durante las primeras semanas de confinamiento, una simple mirada a los problemas demográficos de España permitían dudar de las profecías sobre un baby boom pandémico.En 2008, año del estallido de la crisis financiera, España registró 519.800 nacimientos. Diez años más tarde, en 2018, cayeron hasta los 369.309, un descenso de casi el 29%.Tras registrar una caída del 11% del PIB en 2020, el mayor desplome económico desde la Guerra Civil, una gran parte de las parejas jóvenes —por mucho que pudieran quedar encerradas— quedaron privadas de los medios materiales necesarios para lanzarse a formar una familia.Según los datos de Eurostat, España es el líder de la Unión Europea en desempleo juvenil, con un 39,9% de menores de 25 años sin trabajo, muy por encima de la media del 16,9% registrada en el conjunto del club comunitario.Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Internacional de la Rioja, explica a Sputnik que "llueve sobre mojado", por lo que, pese a esos augurios, no cabía esperar otra cosa que "la continuación de la tendencia de descenso de los nacimientos que ya veníamos observando".Además de "la afectación negativa provocada por la crisis económica", este experto destaca la incidencia de otro factor, que es "el miedo de las madres potenciales a quedar embarazadas en medio de una crisis sanitaria", con el sistema de salud rozando escenarios de colapso.Aunque los datos publicados por el INE solo constatan el descenso de los niños que debían haber sido concebidos en marzo y abril —los meses de confinamiento más duro en España—, Rafael Puyol pronostica que este descenso se seguirá observando en próximos meses.En lo relativo a los divorcios, este experto en Geografía Humana destaca que pese a los pronósticos sobre el deterioro de la convivencia durante la pandemia —algo fuera de su objeto de estudio— la realidad material también se impone en este ámbito."Un divorcio, al fin y al cabo, obliga también a unos acuerdos económicos con la expareja. Y el contexto de pandemia no era el mejor momento para ello", concluye.

2021

