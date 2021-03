https://mundo.sputniknews.com/20210317/moscu-responde-a-nuevos-gestos-hostiles-de-washington-y-londres-1110085205.html

Moscú responde a nuevos gestos hostiles de Washington y Londres

Moscú denuncia el informe de la inteligencia estadounidense sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2020, que... 17.03.2021, Sputnik Mundo

"Es otra desinformación que no tiene nada más que especulaciones de que, al parecer, detrás de ciertas acciones que no le agradan a la parte estadounidense, están entidades relacionadas con Rusia", dijo el viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov en una entrevista con Sputnik.En cuanto a la posibilidad de enfrentar nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, el viceministro dijo que Rusia no está preocupada.Al respecto se pronunció también el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov:"Claro que nos vemos obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de minimizar los riesgos a raíz de las eventuales sanciones y defender al máximo los intereses de nuestro país", destacó Peskov.Su opinión sobre el tema en cuestión compartió Ignacio Villafranca, analista español, quien señaló que "sobre la enésima acusación de ingerencia de Rusia en los asuntos internos y las elecciones en los EEUU, la respuesta es evidente: EEUU desde el minuto uno de su formación ha intervenido en los asuntos de otros países, en las elecciones de otros países".Otro tema no menos comentado hoy en Moscú es la nueva estrategia exterior y de defensa del Reino Unido para los próximos 30 años en la que Rusia es definida como una "amenaza seria".La legación diplomática británica en Moscú ha declarado que la decisión fue tomada por los temores generados por el empleo del arma química en territorio británico (en una clara alusión al caso del envenenamiento de los Skripal) y señaló que "no se trata de las relaciones a la que ellos aspiran". El documento también anuncia los planes del Reino Unido de aumentar el arsenal nuclear y los gastos en defensa, así como los planes para controlar el espacio y el ciberespacio.En otros temasEl presidente de la Asociación de las Cámaras europeas de Industria y Comercio, Christoph Leitl, reconoció que Europa había cometido errores en sus relaciones con Rusia.Sin embargo, según el político austríaco, existen posibilidades aún para un relanzamiento. Para ello es indispensable dejar de sembrar escollos, atenuar paulatinamente las sanciones creando una atmósfera de confianza y normalizar la interacción en las distintas esferas, considera Christoph Leitl.El politólogo ruso Vladimir Shapovalov departió su punto de vista al respecto.Según palabras del experto, sobresale la dependencia fundamental de la UE de EEUU, de las estructuras de la OTAN y la condicionalidad bastante rígida del aumento del conflicto de parte de Washington contra Rusia.En otro orden, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor) tomó una pausa de un mes en su intención de entablar diálogo con Twitter para observar durante ese tiempo la reacción de la red social a las "reclamaciones del organismo", comunicó el subjefe del departamento Vadim Subbotin."El bloqueo de Twitter es perfectamente posible", opinó al respecto el director de la Asociación de usuarios profesionales de redes sociales y mensajeros instantáneos, Vladímir Zíkov.Twitter no han eliminado unas tres mil publicaciones de contenido prohibido en Rusia.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

