México podría anular concesión a dos mineras canadiense si incumplen legalidad

México podría anular concesión a dos mineras canadiense si incumplen legalidad

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que podría revocar las concesiones a dos firmas mineras de Canadá, por... 17.03.2021

Las explotaciones mineras se encuentran en las localidades de Cosalá, estado de Sinaloa (noroeste), y en Tayoltita, estado de Durango (norte).En el primer caso, "la empresa canadiense no acepta al sindicato, pelean la titularidad del contrato por la mala costumbre de que las empresas querían tener un sindicato a modo, que no defendían a los trabajadores", dijo el gobernante.En esa mina, dos sindicatos peleaban por la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero después de un recuento de votos de los trabajadores ganó un sindicato, el que "no es del agrado de la empresa", detalló el jefe de Estado.Los empresarios canadienses "no quieren comenzar actividades porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo" con lo que establece la Ley del Trabajo mexicana.En el segundo caso, otra minera canadiense en el norteño estado de Durango rechaza cumplir sus obligaciones tributarias.El Gobierno que encabeza López Obrador cerró el 2020 con 16,8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera, que representa un 20% menos comparado con el territorio que México concesionó en 2018, cuando finalizó la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).Un 75% de esas concesiones están en manos de firmas extranjeras, y las canadienses tienen más de la mitad del territorio autorizado para explotación del subsuelo.Pedido de ayuda a CanadáEl mandatario solicitó la ayuda de las autoridades del Gobierno de Canadá, que encabeza el primer ministro Justin Trudeau, para que estas empresas cumplan con la ley, como lo hacen en su país de origen.López Obrador pidió al canciller Marcelo Ebrard que se comunique con sus contrapartes canadienses, con la instrucción de "que hable con el Gobierno de Canadá y explique esta situación"."No es general, es un asunto de dos empresas, ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá, para que se resuelva el asunto o de los contrario vamos a actuar legalmente", puntualizó el presidente.El jefe del Ejecutivo dijo que al menos 100 empresas mineras canadienses están trabajando en este país.Seis de las 10 minas de oro más importantes del país están concedidas a empresas canadienses: Torex Gold, Agnico Eagle Mines, Equinox Gold, Alamos Gold, Pan American Silver y First Majestic, que extraen 70 toneladas de oro anuales, valuadas en unos 3.200 millones de dólares, que colocan a México como el noveno productor a escala mundial, según la secretaría federal de Economía.La mina de Cosalá, en Sonora, la opera la canadiense Americas Gold And Silver; y la mina de Tayolitita, Durango, está bajo control de la canadiense First Majestic.La libertad sindical es parte de la reforma laboral impulsada por México en la renegociación del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá (T-MEC), vigente desde julio de 2020.First Majestic solicitó el pasado 2 de marzo la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para resolver la disputa, por el pago de 132 millones de dólares de impuestos que adeuda desde 2013, argumentando que supera sus ingresos netos anuales.En México operan 238 empresas extranjeras, de las cuales 153 son de Canadá, y el resto de Estados Unidos, China y Australia, según cifras oficiales de Desarrollo Minero.

