México advierte a la OEA que postura sobre Bolivia es un "peligroso precedente"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México advirtió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que su postura... 17.03.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador señala que "en concordancia con el principio de no intervención, México exhorta a la Secretaría General de la OEA a retomar su papel en el entramado interamericano".La postura mexicana indica que "está en el interés de la estabilidad regional que la OEA actúe dentro de su propio marco institucional en esta y en futuras situaciones".Por su parte, la Secretaría General de la OEA respondió a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, emitido el 16 de marzo.En su réplica, emitida desde Washington el 17 de marzo, la organización desmiente el contenido del texto boliviano y "repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General".Además, reitera los hechos referidos en su anterior comunicado C-024/21 sobre La Paz, reafirma los cursos de acción recomendados, y ratifica que "es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante".El texto del organismo de la OEA que encabeza Almagro apunta que "juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente", entre otras cosas teniendo en cuenta informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalaban durante el Gobierno de Evo Morales "injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial son generalizadas".Con relación a ese comunicado C-024/2, el Gobierno de México hace un llamado "a que dicho organismo se conduzca de acuerdo con las facultades establecidas en los instrumentos jurídicos interamericanos".México también considera que la Secretaría General de la organización "debe apegarse a su misión de fomentar el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio, absteniéndose de realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la membresía".La Secretaría General debe atender la naturaleza colegiada de su mandato en concordancia con el derecho internacional, y "no debe intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros de la OEA", puntualiza la cancillería mexicana.En contraste, la respuesta de Almagro indica que "no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética", emitidos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

