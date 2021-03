https://mundo.sputniknews.com/20210317/kiev-califica-de-sesgado-informe-de-iran-sobre-siniestro-del-boeing-ucraniano-1110094532.html

Kiev califica de sesgado informe de Irán sobre siniestro del Boeing ucraniano

La agencia Tasnim publicó el informe final de la Organización de Aviación Civil de Irán sobre la investigación del accidente aéreo, que concluye que "el avión fue identificado como un objetivo hostil por el operador del sistema defensivo aéreo" por lo cual disparó dos misiles.El informe indica que la causa del desastre no fue ni el estado técnico de la aeronave, ni la trayectoria y la altura de su vuelo. El documento brinda una serie de recomendaciones para prevenir desastres similares en el futuro."Nos vemos obligados a afirmar que la investigación fue sesgada, las pruebas presentadas son selectivas y las conclusiones falsas. El documento no proporciona todas las circunstancias, no revela la causa principal de la tragedia y la cadena de eventos que la provocó", declaró Kuleba en un vídeo publicado en Facebook.El canciller de Ucrania destacó que su país envió previamente "más de 90 páginas de comentarios y propuestas para el borrador de este informe a la parte iraní e insistió en que Irán los adjuntara al documento final".Según Kuleba, el análisis del documento muestra que Irán realizó una investigación técnica "con numerosas violaciones de los estándares internacionales de la convención de Chicago y la Organización de Aviación Civil Internacional".El ministro catalogó el documento de "una gran decepción para todo el mundo civilizado"."Irán no pudo hallar las fuerzas para asumir la responsabilidad, para que en el futuro no ocurran semejantes tragedias", resumió el jefe de la diplomacia ucraniana.El 8 de enero de 2020, el Ejército iraní bombardeó dos bases usadas por militares estadounidenses en Irak en represalia por la muerte del general Qasem Soleimaní, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, asesinado una semana antes por Estados Unidos mediante un ataque de precisión en Bagdad.Varias horas después del ataque a las bases, un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines que acababa de despegar con 176 personas a bordo con destino a Kiev se estrelló cerca del aeropuerto de Teherán.En la catástrofe murieron 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, diez suecos, siete afganos y tres británicos.El 11 de enero 2020, el Estado Mayor iraní anunció que el avión ucraniano fue derribado por un error humano, después de que un operador de la defensa aérea lo identificara como supuesto blanco enemigo, concretamente como un misil de crucero, mientras Irán esperaba un ataque por parte de EEUU.Más tarde se supo que el Boeing fue derribado por dos misiles tierra-aire Tor-M1.

