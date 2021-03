Informe de EEUU sobre injerencia en las elecciones no tiene pruebas

"No sería sorprendente que el juicio emitido en esta evaluación de la comunidad inteligencia se haya ocurrido. Yo creo que el informe no aporta evidencias, pero tampoco se puede suponer que no sea cierto lo que aquí se plantea. Creo que es importante precisar que el informe dice que el gobierno cubano procuró influir, no dice interferir, procuró influir en el resultado electoral a favor de candidato demócrato", dijo el experto.