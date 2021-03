https://mundo.sputniknews.com/20210317/esta-es-la-razon-por-la-que-rusia-no-invito-a-la-india-a-la-conferencia-sobre-afganistan-1110053781.html

Esta es la razón por la que Rusia no invitó a la India a la conferencia sobre Afganistán

El encuentro internacional sobre el asentamiento en Afganistán, que se celebrará el 18 de marzo en Moscú, provocó un escándalo. Después de que la India, que... 17.03.2021, Sputnik Mundo

El arreglo afgano protagonizará la agenda internacional en las próximas semanas. El 18 de marzo, las consultas se llevarán a cabo en la capital rusa en el formato de la llamada troika extendida (Rusia, Estados Unidos, China + Pakistán). Además, el 27 de marzo se celebrará en Estambul una conferencia sobre Afganistán a iniciativa de Washington bajo los auspicios de la ONU, en la que participarán Rusia, Estados Unidos, India, China y Pakistán.Los organizadores de la conferencia de Moscú, que contará con la presencia del canciller ruso Serguéi Lavrov, consideran la creación de condiciones para intensificar las conversaciones de paz en Doha como su tarea principal. Moscú y Washington han declarado su intención de no competir, sino de actuar desde posiciones comunes sobre el arreglo afgano. Sin embargo, el escenario ruso y estadounidense de mediación internacional en Afganistán implican la participación de dos equipos diferentes de jugadores. La comparación de las listas de participantes revela su discrepancia fundamental: la principal potencia regional, India, no ha sido invitada a las consultas en Moscú.La dirección afgana se ha convertido en una de las prioridades en la política exterior de India, que está tratando de evitar el cambio del actual Gobierno en Kabul a una especie de Gobierno de transición y la implementación del escenario del regreso al poder de los talibanes controlados por Pakistán.En este sentido, Nueva Delhi está brindando al Gobierno del presidente Ashraf Ghani una ayuda impresionante. Como afirmó al periódico ruso Kommersant la Embajada de la India en Rusia, desde 2001 este país ha asignado más de 3.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Afganistán.Teniendo esto en cuenta, la ausencia de una invitación de Rusia, con quien tiene el estatus oficial de "asociación estratégica privilegiada", sorprendió a Nueva Delhi. Si bien no hay comentarios oficiales al respecto, los principales medios de comunicación indios han estado preguntando si Rusia puede seguir siendo considerada un país que comparte posiciones similares sobre cuestiones de seguridad regional."Afganistán tiene una importancia estratégica para la India, que ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de este país. Además, la India no puede permitir que Pakistán y China conviertan a Afganistán en su zona de control (...) Rusia, junto con China y Pakistán, está expulsando a la India de Afganistán. Si esta es una señal para que la India condene su acercamiento con EEUU y su participación en el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), entonces debería ser una lección para nosotros. Es hora de que la India se quite las gafas de color rosa con respecto a Rusia", señala un artículo publicado en The Daily Guardian, señalando que "incluso Catar" figura entre los invitados de honor, pero no la India.Indian Express, citando fuentes gubernamentales, informa que Rusia también se opuso a la participación de la India en la conferencia de Estambul.Sin embargo, las razones de la ausencia de Nueva Delhi en las consultas de Moscú fueron explicadas por el enviado especial del presidente ruso para Afganistán, el director del Segundo Departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Zamir Kabulov."La troika extendida, compuesta por Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán, fue creada sobre la base del criterio de la influencia de todos sus miembros en ambos lados en el conflicto en Afganistán. La India, por otro lado, tiene influencia solo en una de las partes y, de acuerdo con este criterio, no fue invitada a las consultas en Moscú. En el futuro, cuando el proceso de paz y las negociaciones continúen de manera constructiva, será posible, y la troika ampliada ya lo ha dicho más de una vez, comenzar a ampliar su membresía a expensas de los grandes donantes. Entonces, la adhesión de la India será, por supuesto, bienvenida", aseguró Kabulov a Kommersant.

