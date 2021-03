https://mundo.sputniknews.com/20210317/embajadora-de-israel-en-argentina-asegura-que-hizbula-e-iran-estan-detras-de-atentado-de-1992-1110103390.html

Embajadora de Israel en Argentina asegura que Hizbulá e Irán están detrás de atentado de 1992

Embajadora de Israel en Argentina asegura que Hizbulá e Irán están detrás de atentado de 1992

"Tenemos el deber de pedir justicia, pasaron 29 años y todavía no hay justicia, un atentado terrorista no llega desde el cielo, hay gente que lo planea, gente que lo financia, y gente que lo lleva a cabo", dijo Ronen en un acto virtual por el aniversario, transmitido a través de la red social Facebook.Aseguró que "este atentado tiene un nombre y un apellido, el nombre es Hizbulá y el apellido es Irán".El ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992 dejó 22 muertos y 242 heridos y destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado.El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, también participó del acto virtual."Quiero simbolizar el compromiso, como canciller, del Gobierno de Alberto Fernández en el esclarecimiento de la causa y la búsqueda de castigo a los culpables, el paso del tiempo ha hecho muy difícil esto, pero no hay que dejar de tener esperanzas y no hay que dejar de esforzarse en buscarlo", afirmó el canciller en la actividad.Indicó que es necesario tomar conciencia que se debe combatir el terrorismo internacional con coordinación y cooperación.

