El Gobierno peruano pide cesar paro de transportistas para distribuir insumos contra COVID-19

El Gobierno peruano pide cesar paro de transportistas para distribuir insumos contra COVID-19

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Francisco Sagasti, demandó este miércoles que el gremio de transportistas de carga levante el paro nacional que... 17.03.2021

"Lo que esperamos son dos cosas: que los transportistas paren sus medidas de fuerza y sobre todo que dejen pasar a los camiones que llevan oxígeno, medicinas y suministros para enfrentar la pandemia. También hemos visto actos de violencia. Lo que pedimos es que dejen de lado las manifestaciones de orden violento", dijo el jefe de Estado a la emisora local, Radio Uno.Los transportistas mantienen bloqueadas las principales carreteras del país en protesta por los elevados costos de los peajes y por el alza en el precio del diesel.El presidente indicó que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre un cambio en las tarifas de los peajes, pero que el precio del combustible no lo establece el Ejecutivo sino que responde a las alzas en el mercado internacional."El precio del petróleo no lo fija Perú arbitrariamente ni el Gobierno. El precio ha aumentado 46,72 dólares por barril desde el 1 de diciembre y 66,89 dólares a la fecha de ayer, un aumento enorme, un aumento del 70% en el que Petroperú (empresa estatal de hidrocarburos) importa todo el diesel", dijo el mandatario.Por otro lado, Sagasti afirmó que el Gobierno está en disposición de dialogar acerca de una eventual baja al impuesto selectivo al consumo que grava a los combustibles, aunque advirtió que el tema sería "complejo" pues pasa por cambiar leyes y la salida no sería inmediata.

