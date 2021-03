https://mundo.sputniknews.com/20210317/el-futbol-espanol-volvera-a-tener-publico-el-3-de-abril-1110083132.html

El fútbol español volverá a tener público el 3 de abril

El fútbol español volverá a tener público el 3 de abril

BILBAO (Sputnik) — El público volverá a los estadios de fútbol de manera limitada en la próxima final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo 3 de... 17.03.2021

El estadio de "la Cartuja de Sevilla llenará en torno a un 20 ó 25% de su aforo", informa el medio en su web, en referencia a la final aplazada el pasado año del segundo torneo en importancia del fútbol español .La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informa en su web que ha convocado para este jueves 18 de marzo a una reunión a los dos clubes participantes (Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad) "para informar de aspectos relativos a la final".Según la información adelantada por la Cadena SER, "a la final no podrán viajar aficionados del País Vasco, sino que las entradas se venderán únicamente en Andalucía".Esta circunstancia se explica porque el próximo 3 de abril es el sábado santo, perteneciente a la Semana Santa católica, el segundo periodo vacacional en importancia en España.Las autoridades sanitarias del país han prohibido la movilidad entre regiones en ese periodo, para tratar de evitar una cuarta ola de contagios del COVID-19.Tras conocer la noticia, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, territorio al que pertenecen los dos equipos finalistas, señaló que "no parece el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro de fútbol cuando estamos pidiendo a la gente que no se aglomere".Zupiria recordó tajante a los ciudadanos vascos que su región "estará perimetralmente cerrada en esas fechas y que estará prohibido salir de Euskadi".Además de la final de Copa aplazada de 2020, el 17 de abril se celebrará asimismo en el estadio de La Cartuja de Sevilla la final de la edición de ese mismo torneo de 2021 entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao.Según la información publicada, el acceso del público a los estadios se permitirá también en esa segunda final y también será entre un 20 y un 25% del aforo, lo que en el caso del estadio sevillano supone entre 12.000 y 15.000 aficionados.

