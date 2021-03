https://mundo.sputniknews.com/20210317/diputado-venezolano-informe-de-inteligencia-de-eeuu-busca-justificar-sus-injerencias-1110054067.html

Diputado venezolano: informe de inteligencia de EEUU busca justificar sus injerencias

El informe estadounidense desclasificado el 16 de marzo, en el que se acusa a Rusia, Cuba, Irán y Venezuela de intentar interferir en sus elecciones y en la... 17.03.2021, Sputnik Mundo

En el documento de 15 páginas, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, señalan al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de haber interferido en los comicios presidenciales de ese país a favor de Trump."Evaluamos que (…) Putin autorizó, y varias organizaciones del Gobierno ruso llevaron adelante, operaciones de influencia dirigidas a desacreditar la candidatura del presidente (Joe) Biden y al Partido Demócrata, apoyando al expresidente (Donald) Trump, minando la confianza de la población en el proceso electoral y exacerbando las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos", consigna el informe.En cuando a Venezuela, expresa que el presidente Nicolás Maduro tuvo intenciones de afectar la imagen del expresidente en las elecciones de Estados Unidos, pero no tuvo la capacidad de hacerlo.Argumento "banal"Daza, integrante de la Comisión de Internacionales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que el referido informe es una declaración que a su juicio oscila entre "el cinismo y la comicidad"."Realmente este argumento es tan banal que no hay manera de ponerlo de manera seria, que no se puede analizar de manera seria", apuntó.El experto en asuntos internacionales señaló que lo único que queda claro en el documento es que Estados Unidos intenta afectar la imagen de países como Rusia, Venezuela, Irán, y Cuba, porque todos ellos mantienen una política soberana e independiente.Para Daza, detrás de estos señalamientos también hay un intento de Estados Unidos de contrarrestar el movimiento que ha surgido en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en pro del rescate de los valores de la Carta fundacional, que destacó, es contraria a las injerencias que la Casa Blanca impone a los países que considera sus enemigos ideológicos.Asimismo, hizo hincapié en que Venezuela ha demostrado que no tiene interés alguno en interferir en los asuntos internos de otras naciones, y que por el contrario solo espera que Estados Unidos cese su injerencia en la política interna de su nación.

