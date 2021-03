https://mundo.sputniknews.com/20210317/diaz-canel-afirma-que-pronostico-de-covid-19-en-cuba-es-desfavorable-por-alto-grado-de-contagio-1110087224.html

Díaz-Canel afirma que pronóstico de COVID-19 en Cuba es desfavorable por alto grado de contagio

"No es favorable el pronóstico del COVID-19 en Cuba porque el promedio de contagios por día no se corresponde con los esfuerzos; en un encuentro con los científicos hablamos de nuevas medidas para disminuir la ncidencia en próximos días", dice el mensaje publicado por el mandatario cubano en su cuenta de la red social de Twitter.Según cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, hasta el momento se mantienen 3.739 confirmados activos —727 reportados en el último informe—, de ellos 33 en estado crítico y 31 en condición grave, y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas.Durante el encuentro del grupo temporal de trabajo para la prevención y control del coronavirus SARS-CoV-2 efectuado el 16 de marzo, Díaz-Canel indicó analizar otras medidas que puedan impactar en la incidencia de casos positivos y de fallecidos, destaca un despacho publicado en el sitio digital Presidencia Cuba.EstadísticasEn la reunión con los principales líderes del Gobierno, el decano de la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart, presentó el cuadro estadístico que refleja la negativa incidencia de la pandemia del coronavirus en Cuba.Según el presidente Díaz-Canel, las curvas del posible curso de la epidemia del COVID-19 en la isla "no son favorables, son de alta incidencia y necesitamos nuevas medidas para quebrar esos pronósticos".Actualmente los territorios con más dispersión de la enfermedad son La Habana (en sus 15 municipios), y Pinar del Río (en 9 de 11), ambas en el oeste; y en la central provincia de Sancti Spíritus (en 7 de 8).Por su parte, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, advirtió en la reunión que estas cifras "no auguran nada bueno".El jefe de Gobierno de la isla instó además a cambiar los métodos y las medidas para ver cómo se logra una mayor efectividad en el enfrentamiento a la pandemia.Según expertos, el incumplimiento de las medidas de prevención, las aglomeraciones en los mercados, la presencia de niños y adolescentes en las calles y la falta de percepción de riesgo son algunas de las principales causas del rebrote de la pandemia en los últimos meses.

