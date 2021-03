https://mundo.sputniknews.com/20210317/desvelado-el-secreto-de-la-desaparicion-del-agua-en-marte-1110090448.html

¿Desvelado el secreto de la desaparición del agua en Marte?

¿Desvelado el secreto de la desaparición del agua en Marte?

Una nueva investigación financiada por la NASA muestra que una gran cantidad de agua de Marte está atrapada en su corteza en lugar de haber escapado al... 17.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-17T18:05+0000

2021-03-17T18:05+0000

2021-03-17T17:56+0000

ciencia

conquista espacial

agua

marte

nasa

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1102185737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aea1376ec9cb644345d2983fc050552c.png

Los datos geológicos indican que hace miles de millones de años abundante agua fluyó en el planeta rojo. Según la teoría actual, esta agua se escapó al espacio, sin embargo, el nuevo estudio, publicado en la revista Science, desafía esta idea al asegurar que entre el 30 y el 99% del agua está atrapada dentro de minerales en la corteza de Marte."El escape atmosférico no explica completamente los datos que tenemos sobre la cantidad de agua que realmente existió alguna vez en Marte", comentó la autora principal, la doctora Eva Scheller, de Caltech, citada por un comunicado de la NASA.Los investigadores explican que el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, pero no todos los átomos de hidrógeno son iguales. La gran mayoría tienen solo un protón dentro del núcleo atómico, mientras que una pequeña parte —alrededor del 0,02%— existe como deuterio —hidrógeno pesado— que tiene un protón y un neutrón. El hidrógeno más ligero escapa del planeta al espacio mucho más fácilmente que su homólogo más denso. Por lo tanto, la pérdida de agua de un planeta a través de la atmósfera se reflejaría en la proporción de deuterio e hidrógeno en la atmósfera del planeta: quedaría una gran cantidad de deuterio.Sin embargo, la pérdida de agua únicamente a través de la atmósfera no puede explicar tanto la señal de deuterio observada en la atmósfera marciana como las grandes cantidades de agua en el pasado. En este contexto, el estudio propone usar una combinación de dos mecanismos —la retención de agua en minerales en la corteza del planeta y la pérdida de agua a la atmósfera— para explicar la desaparición del agua en el planeta. Se prevé que la misión del rover Perseverance Mars 2020 de la NASA en Marte recolectará rocas y regolitos marcianos para comprobar la nueva hipótesis de los científicos.

/20210306/robot-perseverance-da-su-primer-paseo-por-la-superficie-de-marte-1109597203.html

marte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

conquista espacial, agua, marte, nasa, espacio