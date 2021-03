https://mundo.sputniknews.com/20210317/arauz-y-el-compromiso-con-el-movimiento-indigena-ecuatoriano-1110052584.html

Arauz y el compromiso con el movimiento indígena ecuatoriano

En Ecuador, un país plurinacional y multicultural, los movimientos indígenas y campesinos ocupan un lugar importante en la sociedad. Andrés Arauz, candidato a... 17.03.2021, Sputnik Mundo

Los familiares de quienes están enterrados en el cementerio indígena acuden con comida a ver a sus muertos. Ocurre cada lunes y jueves, compran flores, son muchos, cerca de cuatrocientos en promedio, cuenta José Julián Lemas, que vende gaseosas en la entrada. Al cruzar el acceso suben por la pendiente, se reúnen alrededor de la tumba, se sientan a comer, conversan con quienes están cerca, hablan en kichwa."Somos humildes, pero unidos", dice Lemas. En la entrada del cementerio está escrito Unorico Samashunchik. Lo primero significa la Unión de Organizaciones Indígenas del Cantón Otavalo, lo segundo "donde descansan los difuntos", en kichwa. El cementerio está separado por una pared: del otro lado está el cementerio de los mestizos. "Aquí un nicho es para siempre, cuesta cerca de 300 dólares, en el otro hay que volver a pagar cada cinco años", explica Lemas. En el cementerio indígena las tumbas son muchas veces tierra y cruz, o una lápida pequeña con una fotografía. En Otavalo, en la provincia de Imbabura (norte), la mayoría es indígena. Necesitan ampliar el cementerio, adquirir el terreno del otro lado. Lenín Moreno, en su campaña presidencial, se había comprometido a hacerlo y no cumplió. Andrés Arauz, el candidato presidencial de la Unión por la Esperanza, está ahora en el cementerio, reunido con la Unorico."Creemos que se puede declarar como patrimonio al cementerio, así como de utilidad pública (…) nos comprometemos a encontrar la solución para que el cementerio pueda ser ampliado y para que luego sea asumido por las comunidades en su organización", afirma.Quimba, desde su puesto de pescado, espera que gane Arauz: "Esperamos que lo mismo que el señor [Rafael] Correa ayudó a la gente humilde, pobre, trabajadora, que el señor Andrés Arauz igual nos ayude, con la educación, con los hospitales, las carreteras". En cuanto a su diagnóstico sobre el Gobierno de Moreno, su mirada es que "ha gobernado solamente para la gente rica, de la gente humilde como nosotros, trabajadora, se nos ha olvidado".La lucha por la tierraArauz es recibido en la comunidad de Cachiviro, a orillas del lago San Pablo. Lo esperan varias organizaciones, la mayoría del movimiento indígena, que han conformado el Acuerdo Plurinacional e Intercultural por la Soberanía Alimentaria y el Agua.Uno de los dirigentes es Romelo Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, que también forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Su preocupación central está puesta en la cuestión de la tierra y la agricultura.Existen, analiza Gualán, tres modelos de agricultura en el país. Por un lado, "la empresarial, que está centrada en el agronegocio de flores, camarones, banano, cacao". Por otra parte, "la agricultura que está en transición", que "está comiendo sobre todo la vida de los pueblos indígenas, han dejado de hacer la agricultura agroecológica y han empezado a hacer un camino muy cercano al agronegocio". Por último, está lo que denomina "nuestra resistencia, que ha sido la soberanía alimentaria con toda la vida, el buen vivir, el derecho a la tierra, el agua, la semilla, y el manejo sustentablemente con el cambio climático". Gualán, así como los dirigentes de los movimientos que se encuentran para recibir a Arauz, le van a presentar sus propuestas "para que sean consideradas en su plan de gobierno".Un acuerdoCada organización trae diferentes acuerdos colectivos, demandas, propuestas. El Colectivo de Organizaciones de Pescadores Artesanales plantea, por ejemplo, a través de su coordinador Daniel Soriano, la necesidad de que exista una "política incluyente en torno al fomento productivo, en torno al tema de la comercialización, que exista regulación en lo que es seguridad social para nuestros pescadores, una revisión y posible reforma a la ley de pesca aprobada el año pasado".Además de las demandas, que son numerosas tanto por el retroceso vivido con el Gobierno de Moreno como por las desigualdades fundacionales del país, el Acuerdo Plurinacional e Intercultural por la Soberanía y el Agua, plantea un diálogo con Arauz y la necesidad de apoyarlo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril.La decisión de apoyar la candidatura de Arauz contrasta con la resolución de la principal organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que resolvió en su Consejo Ampliado llamar a un "voto nulo ideológico" en las próximas elecciones. "No hagamos caso, alguna gente está proponiendo el voto nulo ideológico, no podemos caer en esa trampa, lo que están queriendo es crear una confusión en las comunidades, en el pueblo ecuatoriano, por eso el próximo once de abril debe ser por nuestro compañero Andrés por presidente", dice Ricardo Ulcuango, antiguo presidente de la Conaie y recién electo diputado a la Asamblea Nacional por la Unión por la Esperanza.Compromisos"Estamos aquí para poder conversar, acordar, lo que necesita nuestro país en relación a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y campesina, a que podamos producir alimentos para nuestra supervivencia, para que podamos reproducir la vida, estamos aquí para celebrarle al agua, garantizar con política pública el derecho al agua para todo nuestro pueblo", afirma Arauz ante quienes han venido al encuentro.El candidato presidencial, quien fue parte del Gobierno de Rafael Correa, en particular en las áreas de economía y finanzas, hace énfasis en la necesidad de "construir una institucionalidad, de implementar programas, proyectos, sabemos que hay que asignar el presupuesto, comprometerse en términos concretos, sabemos que aquí hay que lograr la transformación de las relaciones de poder dentro de la sociedad".Los compromisos del candidato con los movimientos indígenas y campesinos reunidos son centralmente dos. Por un lado, "el primer día de nuestro gobierno, declarar en emergencia nacional al riego y al agua", algo estratégico para la producción de alimentos. Por otro lado, crear el "Ministerio de la Agricultura Familiar, Campesina y Soberanía Alimentaria, que esa nueva entidad tenga el presupuesto adecuado, para que esté dedicado a atender a quienes proveen el 70% de los alimentos de nuestra patria, para que pueda tener una política de investigación". El encuentro realizado entre Arauz y los diferentes movimientos nacionales y regionales organizados en el Acuerdo Plurinacional e Intercultural por la Soberanía y el Agua representa un paso en la configuración del próximo Gobierno que estaría al frente del Poder Ejecutivo en caso de darse su victoria. Se trata de algo central en un país donde si bien la Constitución ordena que el Estado es plurinacional y multicultural, en la práctica existen numerosas desigualdades, tanto nuevas como antiguas.

