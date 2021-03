https://mundo.sputniknews.com/20210316/una-salida-de-altura-para-los-usuarios-de-una-residencia-espanola-tras-un-ano-de-encierro--video-1110007658.html

Una salida de 'altura' para los usuarios de una residencia española tras un año de encierro | Vídeo

Una salida de 'altura' para los usuarios de una residencia española tras un año de encierro | Vídeo

Los residentes vuelven a salir a la calle. Con las dos dosis de la vacuna inyectadas, los más mayores sienten el viento en la cara tras pasar un año entre las... 16.03.2021, Sputnik Mundo

españa

vacunación contra el covid-19 en españa

vacuna contra coronavirus

coronavirus en españa

residentes

mayores

residencia

salud

madrid

Bastones y andadores resuenan en las pasarelas de cristal del céntrico hotel Riu Plaza España. Un grupo de personas mayores avanzan con calma por la terraza del establecimiento. Poco a poco, porque así se disfruta más de las vistas. A sus pies, los tejados de Madrid. Pero, no tienen miedo. Agradecen la panorámica, el aire y el sol. El mejor medicamento tras meses de encierro en la residencia. La llegada del coronavirus hizo que miles de ancianos tuvieran que enclaustrarse en sus respectivos centros. La ferocidad de la enfermedad con este sector de la población acabó con las visitas de familiares. Las residencias intentaron convertirse en búnkeres contra la pandemia. Algunas lo consiguieron, otras no. Surfear las distintas olas de la pandemia era lo único que les quedaba a los mayores. Hasta que llegó la vacuna. Una vez inmunizados, algunos residentes vuelven a salir a la calle. Hace unas semanas, 170 visitaron el Teatro EDP Gran Vía. Hacía un año que no salían del geriátrico. El 15 de marzo, día en el que se celebra el año del estado de alarma, otro grupo llega al Edificio España. Por fin, pueden respirar. "Para mí hoy es un día muy especial para mí. En un día como hoy, vemos el cielo mejor de lo que veíamos hace un año precisamente en estas fechas, en donde parecía que el mundo se acababa. Es verdad que el mundo se rompió de alguna forma, pero también es verdad que lo estamos reconstruyendo", comenta el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.El hotel Riu Plaza España es el primer lugar que pisan tras un año de confinamiento. Los visitantes charlan, contemplan el horizonte y posan para las cámaras. Todos ataviados con la mascarilla. Es un día para el recuerdo. "Nunca había subido a estas alturas, nunca. Así que, después de un año salir de la residencia, de maravilla", reconoce Gervasio, usuario de una residencia. La situación hace un año era muy distinta. Los cielos de Madrid contrastaban con los techos de sus habitaciones. Fuera de la residencia, el coronavirus golpeaba con fuerza. Dentro, hacía estragos. "Ahora muy bien, pero he pasado fastidiada porque la compañera que tuve se murió de COVID-19", comenta Felisa, quien vive en un centro de mayores.En total, más de 29.000 residentes han fallecido a causa del coronavirus. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que registran más decesos. La recepción de la vacuna ha provocado la caída del número de contagios en geriátricos. Las muertes se han reducido en un 95% si se compara la primera semana de marzo con la tercera de enero, momento en el que comenzó a hacer efecto la inmunización de los mayores. Un año complicado para las personas con más edad. Los visitantes se aventuran a cruzar las pasarelas del céntrico hotel de la Plaza España. A través de ellas se ve el suelo. No se detienen. No les importa. Y es que hay cosas mucho peores.

