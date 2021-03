https://mundo.sputniknews.com/20210316/un-f-22-vuelve-a-sufrir-un-accidente-en-una-base-en-eeuu-1110035651.html

Un F-22 vuelve a sufrir un accidente en una base en EEUU

Un caza furtivo estadounidense de quinta generación F-22 Raptor sufrió un fallo en el tren de aterrizaje de morro en la base aérea Eglin, situada en Florida... 16.03.2021, Sputnik Mundo

El avión sufrió una emergencia no especificada durante el vuelo, informa el medio The Drive haciendo referencia a un comunicado de prensa de la 96 Ala de Prueba de la Fuerza Aérea de EEUU.Tras el aterrizaje de emergencia, el piloto fue trasladado a un centro médico en la base. Pero no hay información sobre su estado.En Facebook apareció una foto de un avión accidentado, sin embargo no se trata de una publicación oficial, por lo que no se sabe si muestra al F-22 involucrado en este incidente.Este episodio se produjo tan solo dos meses después de que otro F-22 sufriera un incidente similar en la base de la Fuerza Aérea Langley, en Virginia, debido a un problema no especificado del tren de aterrizaje.

