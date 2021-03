https://mundo.sputniknews.com/20210316/ucrania-notifica-un-repunte-de-9642-contagios-por-el-nuevo-coronavirus-1110001539.html

Ucrania notifica un repunte de 9.642 contagios por el nuevo coronavirus

KIEV (Sputnik) — Ucrania registró 9.642 casos de infección por el coronavirus en las últimas 24 horas, unos 2.850 más que en la jornada anterior, según el... 16.03.2021, Sputnik Mundo

"Al 16 de marzo de 2021 se han registrado 9.642 nuevos casos de COVID-19 en Ucrania. En particular, se han contagiado 474 niños y 313 sanitarios", publicó el titular del ente, Maxim Stepánov, en Facebook.Según el ministro, 264 pacientes con coronavirus fallecieron en el último día, 2.005 fueron hospitalizados y 6.202 recibieron el alta.La víspera fueron reportados 6.792 contagios adicionales y 130 decesos.Desde el inicio de la pandemia, se confirmaron 1.477.190 casos de COVID-19 en Ucrania, entre ellos 1.232.209 recuperaciones y 28.697 decesos.Las estadísticas oficiales de COVID-19 en Ucrania no reflejan la situación epidemiológica en los territorios no controlados por el Gobierno.

