Regulador confirma la presencia de la cepa sudafricana en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La cepa sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2 ya está presente en Rusia, confirmó la oficina nacional de protección al consumidor... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Un total de 14 centros científicos de Rospotrebnadzor se dedican al estudio de las variaciones del nuevo coronavirus.Es la primera confirmación de que la cepa sudafricana ya está presente en Rusia. La titular de Rospotrebnadzor, Ana Popova, afirmó el pasado 10 de marzo que esta variación no circulaba en el país.Se supone que la variante sudafricana del virus, 501.V2 (conocida también como B.1.351) podría resultar hasta un 50% más contagiosa. Tiene un patrón de mutación diferente que causa un mayor número de alteraciones en la proteína de la espícula.La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las variaciones en la proteína de la espícula pueden, en teoría, reducir el reconocimiento del SARS-CoV-2 por los anticuerpos, si bien no lo impiden del todo porque esa proteína está formada por 1273 aminoácidos y los cambios en uno o varios no son suficientes para que los anticuerpos dejen de reconocer toda la proteína.Las mutaciones pueden reducir también la eficacia de las vacunas dirigidas contra la proteína de la espícula, pero no eliminarán sus efectos.

