¡Ojo! Los 'hackers' inventan un nuevo modo de estafa con ayuda de los SMS

¡Ojo! Los 'hackers' inventan un nuevo modo de estafa con ayuda de los SMS

Los 'hackers' han inventado un nuevo ataque a la mensajería de texto casi invisible para las víctimas. La tecnología permite redirigir los mensajes SMS a los... 16.03.2021, Sputnik Mundo

tecnología

gadgets

estafa

sms

Los mensajes de texto de la víctima llegan a las manos de los piratas informáticos dándoles acceso a cualquier código de dos factores o enlaces de inicio de sesión que se envíen por este mensaje. De este modo, los atacantes no solo pueden interceptar los mensajes de texto entrantes sino que también pueden responderlos.Joseph Cox, el reportero de Motherboard que alertó de la situación por primera vez, consiguió que alguien llevara a cabo el ataque a su número y solo le costó al atacante 16 dólares. Al ponerse en contacto con otras empresas que proporcionan servicios de redirección de SMS, algunas de ellas informaron de que habían visto este tipo de ataque antes. Es decir, saben del problema pero no se apresuran a solucionarlo. Los piratas informáticos han encontrado muchas formas de aprovechar los sistemas de SMS y de telefonía móvil para acceder a los textos de otras personas, por ejemplo, mediante la duplicación de SIM —un tipo de fraude que permite acceder a cuentas ajenas mediante la explotación de una debilidad en la autenticación de múltiples factores—.La duplicación de SIM es fácil de detectar ya que el teléfono de la víctima se desconecta completamente de la red celular, pero con el redireccionamiento de SMS, puede pasar bastante tiempo antes de que te des cuenta de que otra persona está recibiendo tus mensajes. Mientras tanto, los atacantes comprometen tus cuentas.Los mensajes de texto se utilizan para iniciar la sesión en muchas aplicaciones como Postmates —un servicio de suministro—, WhatsApp y Bumble —una aplicación para conocer a personas—.En conclusión, los SMS deben evitarse para cualquier cosa relacionada con la seguridad ya que no son un método seguro, de acuerdo al reportaje de Motherboard. Para la autenticación de dos factores, es mejor utilizar una aplicación como Google Authenticator o Authy.

gadgets, estafa, sms