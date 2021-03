https://mundo.sputniknews.com/20210316/netanyahu-cancela-acto-electoral-en-el-sur-tras-amenaza-de-grupo-terrorista-de-gaza-1110003649.html

Netanyahu cancela acto electoral en el sur tras amenaza de grupo terrorista de Gaza

2021-03-16T09:35+0000

2021-03-16T09:35+0000

2021-03-16T09:39+0000

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110003901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c183d9d52ceef4a773a74c97aa22d53.jpg

Netanyahu canceló en el último minuto su aparición en el evento del lunes 16 de marzo por la noche en un centro cultural en Ashkelon, dejando a sus partidarios esperando por más de dos horas. Finalmente, habló con la audiencia a través de un video y se disculpó por no presentarse y dijo que no había asistido al evento por razones que no podía explicar en aquel momento.Poco antes del evento, Yihad Islámica publicó un video que muestra a sus miembros preparándose para disparar cohetes contra Israel. Al final del video, sobre las imágenes de Netanyahu saliendo de un evento después de un lanzamiento de cohetes en 2019, se sobreimprimía el texto, en hebreo, "Te olvidas".La Yihad Islámica, menor en número que Hamás, gobernante de facto en Gaza, tiene un arsenal militar considerable según estiman analistas y en el pasado ha estado más dispuesto que Hamás a provocar un conflicto con Israel.El incidente recordó dos episodios similares en 2019, cuando Netanyahu se vio obligado a refugiarse durante los actos de campaña en el sur debido al lanzamiento de cohetes, generando imágenes humillantes para el primer ministro y munición para sus oponentes políticos.En septiembre de 2019, grupos en Gaza dispararon cohetes cerca de un evento de campaña de Netanyahu en Ashdod, lo que obligó al primer ministro a abandonar brevemente el escenario y resguardarse.Meses después, en diciembre de 2019, los grupos palestinos dispararon un cohete hacia Ashkelon mientras Netanyahu estaba haciendo campaña en la ciudad, lo que provocó que lo sacaran del escenario para su resguardo.Ninguno de los incidentes resultó en lesiones.*prohibido en Rusia

