https://mundo.sputniknews.com/20210316/mexico-confirma-alerta-de-viaje-emitida-por-eeuu-por-covid-19-y-delincuencia-1110043959.html

México confirma alerta de viaje emitida por EEUU por COVID-19 y delincuencia

México confirma alerta de viaje emitida por EEUU por COVID-19 y delincuencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México confirmó que las autoridades de EEUU emitieron una alerta de seguridad y salud para que sus ciudadanos... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T20:24+0000

2021-03-16T20:24+0000

2021-03-16T20:45+0000

covid-19

delincuencia

américa latina

méxico

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1107895107_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b059bc098e781b75ef4a9bf01e5d55e.jpg

La alerta del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense nivel tres de cuatro en la escala de riesgo recomienda a cada viajero que "reconsidere su viaje no esencial a México en el periodo de vacaciones de Semana Santa debido a COVID-19, actúe con mayor cautela debido a la delincuencia y el secuestro".Algunas áreas tienen mayor riesgo, detalla la advertencia de viaje de las autoridades estadounidenses.Las autoridades estadounidenses alertan que en la mayor parte de México el número de casos y hospitalizaciones por la infección respiratoria contagiosa se mantiene elevado.Comunicación bilateralEl canciller Ebrard dijo que mantiene una comunicación constante con su homólogo, Antony Blinken con vistas a una posible reapertura de algunas actividades no esenciales, canceladas desde marzo del año pasado.Mientras que el nivel de alerta es nivel tres para delincuencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un Aviso de Salud para viajes del máximo nivel cuatro, debido a la propagación de COVID-19, con un nivel muy alto de contagio."Entendemos las razones por las cuales tomaron esa decisión, la secretaría de Salud nos dirá las restricciones que México va a promover, hasta ahora no se piden pruebas de COVID-19 a viajeros internacionales", aclaró Ebrard.El documento del departamento de Estado indica a sus ciudadanos que "no viaje por delincuencia a estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas", entidades del norte y centro del país.Asimismo, pide a cada viajero que "reconsidere, debido a la delincuencia, viajar a los estado de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de Sonora, y Zacatecas".Además indica que "grupos delictivos armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y de suministro en alta mar en la bahía de Campeche", en el sureste del país, frente a las costas del Golfo de México.El Gobierno de México acordó con las autoridades de EEUU extender hasta el 21 de marzo próximo las restricciones al tránsito "no esencial" en la frontera terrestre de ambos países, debido a la pandemia causada por el nuevo coronavirus.Ambos países analizan aliviar esas restricciones si descienden los contagios en la franja fronteriza de casi 3.200 kilómetros.

/20210227/el-ano-de-covid-19-cronica-de-una-pandemia-que-cambio-a-mexico-1109328717.html

/20210305/asesinan-a-un-candidato-a-alcalde-en-un-municipio-mexicano-cerca-de-eeuu-1109575940.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, delincuencia, méxico, eeuu