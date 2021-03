https://mundo.sputniknews.com/20210316/los-imperios-mediaticos-de-australia-logran-acuerdos-con-facebook-1110002015.html

Los imperios mediáticos de Australia logran acuerdos con Facebook

MOSCÚ (Sputnik) — Los dos mayores grupos mediáticos de Australia, News Corp y Nine Entertainment, anunciaron haber llegado a acuerdos con Facebook, poniendo... 16.03.2021, Sputnik Mundo

"El acuerdo implica a News Corp Australia y se extiende al periódico nacional The Australian, el sitio de noticias News.com.au, los grandes medios metropolitanos como The Daily Telegraph en Nueva Gales del Sur, Herald Sun en Victoria y The Courier Mail en Queensland, así como publicaciones regionales y comunitarias", precisó el grupo fundado y presidido por Rupert Murdoch en una nota de prensa difundida el lunes 15 de marzo por la noche.El comunicado agrega que la cadena Sky News Australia, que es parte de News Corp, alcanzó paralelamente "un nuevo acuerdo con Facebook, que amplía y desarrolla significativamente un convenio existente". "El acuerdo, de tres años, sigue al alcanzado en octubre de 2019, por el que las publicaciones de News Corp en Estados Unidos reciben pagos a cambio del acceso a historias adicionales para Facebook News", según el texto.También el grupo Nine Entertainment, que controla los diarios The Sydney Morning Herald y The Age, logró un acuerdo con Facebook, reveló este martes 16 el periódico The Australian Financial Review, que es parte del mismo imperio mediático.El pasado 23 de febrero, otro grupo mediático de Australia, Seven West Media, anunció la firma de una carta de intenciones para proporcionar contenidos noticiosos a Facebook.El Parlamento australiano aprobó a fines de febrero el llamado Código de Negociación Obligatoria de Medios de Noticias y Plataformas Digitales, que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por el contenido que publican. La normativa, que busca eliminar el desequilibrio en el poder de negociación entre los unos y los otros, provocó de entrada un fuerte rechazo de gigantes como Facebook y Google, que bloquearon o amenazaron con bloquear sus servicios en Australia.

