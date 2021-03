https://mundo.sputniknews.com/20210316/jefe-de-roscosmos-eeuu-subestima-nuestro-potencial-tecnologico--1110009448.html

Jefe de Roscosmos: EEUU "subestima nuestro potencial tecnológico"

Jefe de Roscosmos: EEUU "subestima nuestro potencial tecnológico"

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos subestimó el potencial tecnológico de la corporación espacial rusa Roscosmos al no proponerle una participación equitativa en... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T11:36+0000

2021-03-16T11:36+0000

2021-03-16T11:47+0000

roscosmos

luna

eeuu

rusia

tecnología

conquista espacial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103550/15/1035501566_0:277:1185:944_1920x0_80_0_0_ed63b063486054a92d79fbc6d483d0da.jpg

Recordó que lo mismo había ocurrido 8 o 10 años atrás cuando EEUU "despreció el potencial de Rusia y su voluntad para restaurar el sector militar industrial y modernizar las Fuerzas Armadas del país en corto plazo".Rogozin señaló que Roscosmos propuso a la NASA varias opciones para hacer más significativo el rol de Rusia en el proyecto, pero no hubo respuesta. Como consecuencia, Rusia empezó a buscar ideas alternativas y finalmente firmó con China un memorándum de cooperación en un proyecto de estación lunar internacional.El jefe de Roscosmos no descartó que Rusia podría reincorporarse al proyecto Gateway si le proponen condiciones justas.En 2017, durante el 68 Congreso Internacional de Astronáutica, Roscosmos y la NASA acordaron desarrollar conjuntamente la plataforma lunar orbital Deep Space Gateway (llamada Gateway posteriormente).Los socios internacionales repartieron las responsabilidades, tocándole a Rusia construir el módulo de esclusa. También los bloques de acoplamiento debían ser compatibles con los estándares de Rusia.Sin embargo, más tarde se anunció que el módulo ruso debía corresponder con los requisitos técnicos de los socios internacionales, y en cuanto a los trajes espaciales, debían ser norteamericanos y no rusos.Ante esta situación, Rogozin declaró que Rusia no puede permitirse participar en el proyecto porque le concedieron un rol poco importante. También llamó ese proyecto "orientado hacia Estados Unidos".En marzo de 2021, Rusia y China firmaron un memorándum para crear una estación lunar científica. Se trata de equipos instalados en la superficie de la Luna y en su órbita y destinados para trabajos de investigación científica con la perspectiva de la presencia humana en la Luna.La prensa norteamericana no tardó en declarar que la cooperación entre Rusia y China va dirigida contra Occidente, pero el jefe de Roscosmos lo desmintió y aseguró que cualquier otro país podría incorporarse al proyecto ruso-chino.

/20210310/la-nasa-volvera-a-usar-las-naves-de-rusia-para-llevar-a-sus-astronautas-a-la-eei-1109719669.html

/20210125/por-que-excluyeron-a-rusia-del-programa-lunar-internacional-el-espacio-es-un-area-para-todos-1094220396.html

/20210312/rusia-cumple-ambiciosos-programas-espaciales-con-menos-recursos-que-eeuu-y-china-1109874694.html

luna

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

roscosmos, luna, eeuu, rusia, conquista espacial