La historia comenzó el 26 de febrero de 2021 cuando el nuevo director general del consorcio estatal ucraniano del sector de defensa Ukroboronprom, Yuri Gusev, visitó la Planta de Aviación de Odesa, la antigua planta 562 de reparación de aeronaves del Ministerio de Defensa de la URSS.Gusev anunció que allí "está previsto lanzar la producción de helicópteros estadounidenses multipropósito Bell UH-1 Iroquois con licencia". Al mismo tiempo, añadió que "la organización de la producción se encuentra actualmente en la etapa final. La primera aeronave debería fabricarse antes del 30 aniversario de la independencia de Ucrania" que se celebra en el verano boreal de 2021.Las palabras de Gusev provocaron gran interés no solo en Ucrania. Los expertos en la esfera industrial han estado tratando de entender cómo la planta de Odesa va a fabricar al menos un helicóptero en los pocos meses que quedan hasta el verano boreal y, lo más importante: qué exactamente va a producir. Es que la producción de versiones clásicas del helicóptero UH-1 Iroquois fue suspendida por la compañía estadounidense Bell Helicopters en 1987.Posteriormente, Gusev y Ukroboronprom emitieron una serie de explicaciones vagas y contradictorias sobre este asunto que generaron aún más confusión. Así, el 5 de marzo, Ukroboronprom dijo que en 2017 este consorcio y "la parte estadounidense" firmaron un memorando de cooperación sobre la producción de helicópteros de tipo Iroquois en el territorio de Ucrania. Sin embargo, "el acuerdo de no divulgación no permite que alguna de las partes revele los detalles". Mientras tanto, la empresa Bell (forma parte de Textron) y la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de EEUU (DSCA) en sus declaraciones negaron la existencia de alguno de los acuerdos con la parte ucraniana en la producción conjunta de helicópteros.Las últimas publicaciones en los medios de comunicación ucranianos han aclarado esta historia: se descubrió la participación de intermediarios en el esquema de Ukroboronprom.El papel central lo juega la corporación estadounidense Aviastar Invest, creada en 2015 en el estado de Delaware, cuyo presidente desde 2017 es un tal Gennadi Kreimerman, emigrado de Ucrania. El vicepresidente, Grigori Shimshirian, es un "consultor voluntario" del parlamentario ucraniano Fedor Venislavski del partido gobernante Servidor del Pueblo, miembro del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de Rada de Ucrania.El 11 de marzo, Shimshirian participó en la reunión de este comité como representante del grupo de empresas inversoras en este proyecto de la Planta de Aviación de Odesa, formado por Aviastar Invest (EEUU), Distar (República Checa) y Southwest Florida Aviation International (EEUU). Esta última es una pequeña empresa de reparación de aeronaves que existe desde 1982 en Florida, brindando soporte de servicio y reparación de helicópteros Bell.En la reunión del comité, Shimshirian reveló que en la Planta de Aviación de Odesa está previsto el ensamblaje de helicópteros de Southwest Florida Aviation International. Es decir, nada relacionado con los Bell UH-1 Iroquois, anunciados anteriormente por Ukroboronprom, subraya el medio ucraniano Defense Express.Shimshirian mencionó la tarea planteada a ellos por Ukroboronprom de montar un helicóptero SW205 y un helicóptero SW205T con dos motores.Estos son los nombres de aeronaves que la empresa Southwest vende tras "remanufacturar" helicópteros obsoletos Bell 205 al tener un certificado correspondiente tipo FAA.Sin embargo, no hay datos oficiales sobre las ventas de helicópteros por Southwest en los últimos años.Sus autores suponen que a la luz de la falta de datos sobre el suministro de helicópteros SW en los últimos años, Ucrania es vista por la cúpula de Southwest como el último mercado posible para sus "productos".La información sobre la interacción de Southwest con las autoridades ucranianas aparece en los medios ucranianos desde 2015.Sus periodistas están seguros de que no habrá ningún "ensamblaje" de helicópteros en la Planta de Odesa, solo "fijación de placas de identificación" en helicópteros viejos importados "que Southwest comprará en vertederos de basura".Además, BMPD plantea la cuestión de la disponibilidad de un mercado en Ucrania para helicópteros de Southwest, tanto civil, como militar."Es probable que el uso de viejos helicópteros 'remanufacturados' se convierta en una pesadilla logística con altos costos, por lo que la compra de helicópteros de Southwest para clientes gubernamentales o militares en Ucrania solo puede estar motivada por motivos puramente corruptos", concluye el medio ruso.

