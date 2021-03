https://mundo.sputniknews.com/20210316/hallan-nueve-cuerpos-mas-de-posibles-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia-1109998697.html

Hallan nueve cuerpos más de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Hallan nueve cuerpos más de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia anunció que halló nueve cuerpos más de posibles víctimas de falsos positivos o asesinatos extrajudiciales que... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T00:36+0000

2021-03-16T00:36+0000

2021-03-16T00:36+0000

américa latina

ejecuciones extrajudiciales

colombia

"Los antropólogos, odontólogos, topógrafos, fotógrafos, politólogos, psicólogos y otros investigadores trabajaron en el cementerio Las Mercedes para contrastar en terreno los aportes a la verdad que han entregado 18 miembros de la fuerza pública, de diferente rango, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate y otros delitos que ocurrieron en este municipio antioqueño", agrega el tribunal.Asimismo, señala que de los 80 hallazgos forenses reportados, cinco han sido identificados gracias a la información suministrada por los comparecientes ante la JEP y al trabajo de Medicina Legal.Los peritos forenses reportaron 28 hallazgos durante la jornada de prospección que se realizó la semana pasada en Dabeiba, pero 19 de ellos no fueron recuperados porque no se correspondían con el caso de asesinatos extrajudiciales, sino que se ajustaban a personas sepultadas de manera legal, ya que se evidenciaron ataúdes, mortajas y sudarios.Sin embargo, los otros nueve cuerpos hallados se ajustan al caso de falsos positivos, ya que "fueron hallados dentro de bolsas negras y/o blancas, enterrados en las fosas sin conservar la posición anatómica propia del cortejo fúnebre, encontrados con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y con lesiones traumáticas producidas por un mecanismo de alta energía compatible con proyectiles de arma de fuego", precisa la JEP.Las investigaciones se desarrollan en el marco del Caso 03 de la JEP, denominado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".El 24 de febrero, la JEP reveló que los falsos positivos en el país suman 6.402 casos y no 2.000, como se creyó inicialmente.Aunque esos asesinatos se presentaron desde finales de la década de 1980, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, durante los años de Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se registró el 78% del total de víctimas.Mediante esa práctica los militares buscaban prebendas y ascensos, por lo que asesinaron a miles de jóvenes civiles en varias regiones del país, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

colombia

ejecuciones extrajudiciales, colombia