Grecia decide continuar la inmunización con la vacuna de AstraZeneca

ATENAS (Sputnik) — El Comité Nacional para Vacunación de Grecia decidió por unanimidad que la inmunización con la vacuna anti-COVID de la sueco-británica... 16.03.2021, Sputnik Mundo

"El comité estudió los datos obtenidos hasta la fecha y coincide de manera unánime que no hay fundamentos para modificar su recomendación del 11 de marzo de 2021", dice el comunicado citado por el medio.El pasado 11 de marzo el órgano concluyó que los casos de tromboembolismo tras la vacunación no están vinculados con el fármaco de AstraZeneca y recomendó seguir utilizándolo."La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tienen acceso a los datos de todos los países recomiendan continuar la inmunización con la vacuna de AstraZeneca", añadió el comité.Subrayó que prioriza la seguridad de las vacunas y sigue de cerca las evaluaciones de la EMA y la OMS, así como los reportes de posibles efectos adversos de los medicamentos anticovid.La semana pasada Vana Papaevangelou, del comité de expertos del Ministerio de Salud griego, dijo que Grecia registró solo un caso de tromboembolismo entre 170.000 vacunados con el fármaco de AstraZeneca y que no fue provocado por la vacunación.La administración de la vacuna de AstraZeneca ha sido suspendida en varios países europeos debido a posibles reacciones adversas, pese a que ya está autorizada por el regulador comunitario.La Agencia Europea de Medicamentos aclaró que la incidencia de eventos tromboembólicos en personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca no es superior a la que se observa en la población general.La agencia planea investigar a fondo estos incidentes y convocó una reunión extraordinaria sobre el asunto para el 18 de marzo.

