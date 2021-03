https://mundo.sputniknews.com/20210316/farmaceuticas-esperan-al-gobierno-venezolano-para-importar-vacunas-contra-el-covid-19-1110033856.html

Farmacéuticas esperan al Gobierno venezolano para importar vacunas contra el COVID-19

Farmacéuticas esperan al Gobierno venezolano para importar vacunas contra el COVID-19

CARACAS (Sputnik) — La industria farmacéutica privada de Venezuela solo espera la luz verde del Gobierno para comenzar a importar las vacunas contra el... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T18:21+0000

2021-03-16T18:21+0000

2021-03-16T17:59+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1094327926_0:13:1921:1093_1920x0_80_0_0_e307c966e58d37a986380bca75bf7811.jpg

"Nosotros hemos tocado puertas, incluso hemos hecho la propuesta en el Grupo de Boston, al ministerio de Salud, al ministerio de Comercio, todo está ahí en espera, pero ellos [las autoridades] saben que la industria farmacéutica privada nacional está dispuesta a hacer la importación de la vacuna. Nos dan luz verde y nos ponemos a trabajar al respecto", indicó López a esta agencia.En sus declaraciones, López hizo referencia al Grupo de Boston, creado en 2002 por parlamentarios venezolanos y de Estados Unidos, para apoyar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, y que fue retomado en 2019, durante el incremento de las tensiones entre ambos bandos.Pulmón financiero privadoLa industria farmacéutica venezolana tiene capacidad de traer al país hasta 8.000.000 de dosis, con su propio pulmón financiero, señaló su representante.El pasado 17 de febrero, el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba dispuesto a aprobar que un sector privado apoye en la inmunización contra el COVID-19 en Venezuela, para afrontar el bloqueo de los recursos del país que, según denunció, ha limitado la adquisición de la vacuna."Podría ser (...) en medio de la batalla contra las sanciones malo no sería", dijo Maduro durante una rueda de prensa al ser consultado sobre la participación de la industria privada al respecto.El experto consideró que a finales de este año es posible que incremente de cinco a siete el número de vacunas aprobadas, y espera que la capacidad de producción de las trasnacionales también se eleve.En tal sentido, destacó que en Venezuela hay empresas nacionales que representan a trasnacionales, las cuales están dispuestas a apoyar en la importación de la vacuna, solo si el Gobierno lo autoriza.Mientras, el Gobierno no da alguna señal afirmativa sobre la importación privada de vacunas, López, asegura que las farmacéuticas seguirán presionando para que suceda, porque sostiene que todo apunta a que los casos continuarán incrementando, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y teme que su país, al paso que va, solo pueda concluir la inmunización en 2023.Hasta el momento en Venezuela se han detectado 146.488 casos positivos de COVID-19 y 1.444 fallecimientos.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, venezuela