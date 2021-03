https://mundo.sputniknews.com/20210316/espana-pablo-iglesias-renuncia-al-cargo-de-vicepresidente-segundo-del-gobierno-1110019107.html

España: Pablo Iglesias renuncia al cargo de vicepresidente segundo del Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno español y el líder del partido de izquierdas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que dejará el Gobierno y será el... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Pablo Iglesias advirtió que tanto Madrid como toda España se ven amenazadas por el avance de la ultraderecha criminal. El líder de Podemos propuso a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar su cargo e incluso aventuró que podría llegar a convertirse en la primera mujer en ser presidenta del Gobierno de España.Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura "fuerte" que frene el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "deber moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".El actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le deseó suerte a Iglesias en su empeño, aunque bromeó que no tanta suerte como al candidato socialista a las elecciones de Madrid.ArgentinaEl presidente Alberto Fernández anunció la ejecución de mil obras públicas en 24 distritos del país, cuyo monto es similar a lo que debió haber pagado este año Argentina al FMI merced a la deuda contraída por la gestión macrista, y reiteró que "no" va a acordar con ese organismo "a costa de los argentinos".MéxicoLa senadora del Movimiento de Regeneración Nacional Verónica Camino acusó a los movimientos de mujeres de utilizar el escándalo de acoso sexual del morenista Félix Salgado Macedonio como "moneda de cambio", y les echó en cara no haber hecho estas denuncias en su debido momento, sino aprovechar una coyuntura política de elecciones.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

