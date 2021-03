https://mundo.sputniknews.com/20210316/en-cinco-continentes-convocan-caravana-mundial-contra-bloqueo-canallesco-y-criminal-a-cuba-1110013050.html

"En cinco continentes": convocan caravana mundial contra bloqueo "canallesco" y "criminal" a Cuba

"En cinco continentes": convocan caravana mundial contra bloqueo "canallesco" y "criminal" a Cuba

"El bloqueo a Cuba te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a todos". Bajo este lema se convoca una caravana internacional de parte de todos quienes son... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T12:48+0000

2021-03-16T12:48+0000

2021-03-16T12:48+0000

qué pasa

latinoamérica

bloqueo

cuba

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110013003_28:0:640:344_1920x0_80_0_0_f6768c629a85e6c81335a73e650cbfaf.jpg

"En cinco continentes": convocan caravana mundial contra bloqueo "canallesco" y "criminal" a Cuba "En cinco continentes": convocan caravana mundial contra bloqueo "canallesco" y "criminal" a Cuba

Uno de los autores de la iniciativa, José Antonio Toledo, coordinador del canal 'Europa por Cuba', explicó a Radio Sputnik que la participación en la caravana puede realizarse de distintas formas: "a pie, en bici, en auto, desde la cima de una montaña" o "desde la sala de tu casa"."El bloqueo a Cuba es un problema tan grave que no podemos estar insensibilizados a este tema. Que la gente no tenga la posibilidad de recibir medicamentos de fuera, ni instrumentos médicos, ni siquiera cosas necesarias para una vida normal o común, nos parece tan canallesco y tan criminal que consideramos necesario intentar impulsar de nuevo el movimiento solidario para salir a la calle reivindicando en todo el mundo que se acabe de una vez por todas con ese bloqueo que lleva más de 60 años. Es una lucha necesaria, y si los pueblos no se mueven por algo tan justo como el bloqueo, entonces la humanidad está en peligro", subrayó José Antonio Toledo.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Víctor Ternovsky

Víctor Ternovsky

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Víctor Ternovsky

аудио, latinoamérica, bloqueo, cuba, europa