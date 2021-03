https://mundo.sputniknews.com/20210316/el-navegador-de-alibaba-es-retirado-de-las-tiendas-de-aplicaciones-chinas-1110027359.html

El navegador de Alibaba es retirado de las tiendas de aplicaciones chinas

El navegador de Alibaba es retirado de las tiendas de aplicaciones chinas

Las empresas chinas de internet han retirado el navegador de Alibaba de sus tiendas de aplicaciones, un día después de que el presidente Xi Jinping advirtiera... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T16:55+0000

2021-03-16T16:55+0000

2021-03-16T16:36+0000

economía

navegador

compañías

asia

alibaba

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110027323_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_83455f061911d4ea142f8ccf278590ca.jpg

La decisión de retirar el popular navegador UC Browser es el último golpe al imperio del empresario más famoso de China Jack Ma, escribe The Financial Times, recordando el aplazamiento por un plazo no determinado de la oferta pública de venta de Ant Group, la filial de tecnología financiera de Alibaba.La decisión se produjo un día después de que una reunión de la cúpula del Partido Comunista presidida por el presidente lanzara una advertencia inusualmente contundente al sector tecnológico del país por su creciente tamaño e influencia."Algunas empresas de plataformas están creciendo de forma inadecuada y, por tanto, corren riesgos. Es un problema considerable que el actual régimen regulador no se haya ajustado" al auge de estos grupos, según el acta de la reunión.Los reguladores "intensificarán" los esfuerzos para mejorar la regulación de las grandes empresas de internet de China, agregó.El grupo de comercio electrónico Alibaba, que representa alrededor de una décima parte de las ventas al por menor en el país, ha sido el principal objetivo del control.El Partido Comunista está especialmente preocupado por las inversiones del grupo en los medios de comunicación y su capacidad para influir en la opinión pública. Los funcionarios han discutido la posibilidad de obligar a Alibaba a desprenderse de algunas de sus participaciones en medios de comunicación.El esfuerzo contra UC Browser se produjo después de que un programa de la cadena estatal CCTV culpara a la industria tecnológica en la publicidad médica engañosa en línea. Se demostró que UC Browser permitía a los hospitales privados ofrecerse por los nombres de los grandes hospitales chinos conocidos en las búsquedas de palabras clave, lo que llevaba a los pacientes potenciales a sus sitios web en lugar de a los hospitales públicos.La mayoría de las tiendas de aplicaciones Android de China, incluidas las operadas por los grupos tecnológicos chinos Huawei, Xiaomi y Tencent, han bloqueado las descargas o han eliminado el navegador de Alibaba.UCWeb, la unidad de Alibaba que opera el navegador, se disculpó por los anuncios ilegales y se comprometió a reforzar la supervisión de la aplicación.

/20210312/china-se-prepara-castigar-gigante-alibaba-multa-record-1109900277.html

/20210122/la-reaparicion-de-ma-no-logra-solucionar-los-problemas-de-alibaba-1094201725.html

asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

navegador, compañías, asia, alibaba, china