El Kremlin niega que Rusia sea rival o amenaza para otras naciones

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no es rival ni amenaza para otros países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa. 16.03.2021, Sputnik Mundo

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110007355_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_64c09631f36b749545494fe752e66537.jpg

Según los medios británicos, el Reino Unido elaboró un nuevo documento que define su política exterior y de defensa y que designa a la Rusia bajo el Gobierno de Vladímir Putin como una de las principales amenazas."Rusia nunca ha sido ni es rival de nadie, ni tampoco representa amenaza a nadie, por el contrario, como ha dicho varias veces el presidente Putin, abogamos por normalizar y desarrollar unas relaciones buenas y de beneficio mutuo con todos los países", reaccionó Peskov.Sin embargo, se abstuvo de juzgar la nueva estrategia británica de seguridad en base a las publicaciones mediáticas señalando que "se trata de una materia demasiado seria".De acuerdo con el periódico The Guardian, la nueva estrategia prevé un aumento del 40% de las ojivas nucleares británicas.Al mismo tiempo constató una tendencia de Occidente de tratar a Rusia como un rival o amenaza."Por supuesto, tal actitud de confrontación es lamentable e incluso preocupante" pero "no tiene nada que ver con la situación real", comentó Peskov.En febrero de 2020 el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, encargó a los expertos en seguridad, política exterior y desafíos globales que revisaran la estrategia nacional. Se trata de la mayor revisión de los planes británicos desde el fin de la guerra fría.Los principios básicos se dieron a conocer en noviembre de 2020 y se espera que este 16 de marzo se presente el documento completo de 100 páginas que contempla la política del Reino Unido para los próximos 30 años.El Gobierno británico adelantó que la nueva estrategia prevé un aumento de gastos militares y la reorientación hacia la región del Indo-Pacífico, entre otros planes. Referéndum en CrimeaPeskov añadió que el referéndum celebrado en Crimea hace siete años y que permitió a la península reincorporarse a Rusia fue legítimo y no contradijo la legislación ucraniana.Este 16 de marzo Crimea celebra el séptimo aniversario de su adhesión a Rusia."Este referéndum fue legítimo en su esencia, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista, por cierto, de las leyes de Ucrania, fue absolutamente legítimo", dijo Peskov a la prensa.En este contexto, el portavoz recordó que celebrar referéndums en el territorio ucraniano, incluso sin consentimiento de las autoridades, no está prohibido.Contestando a la pregunta de cuáles serán las acciones del Kremlin si alguna región rusa decide celebrar un referéndum para separarse del país, Peskov dijo que "tenemos la Constitución donde todo está escrito en blanco y negro (...) respecto a la integridad territorial de Rusia"."Será una violación de la ley fundamental de la Federación de Rusia (...) ni siquiera consideramos la posibilidad de plantear esa cuestión", zanjó.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente". Diálogo con SiriaLos países árabes y occidentales deben renunciar al aislamiento de Siria y reanudar el diálogo con ese país, declaró Peskov.Peskov afirmó que cuantos más gobiernos restablezcan el diálogo directo con Siria, más justificada estará su participación activa en el arreglo de la crisis siria.El portavoz de la presidencia rusa reiteró que Moscú considera que el presidente sirio, Bashar Asad, es el líder legítimo del país y se esfuerza por resolver la crisis por la vía política.Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná (antiguo nombre de la capital kazaja), copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.Actualmente los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados.

