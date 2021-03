https://mundo.sputniknews.com/20210316/el-jefe-del-oiea-afirma-que-sin-inspecciones-es-imposible-un-acuerdo-seguro-con-iran-1110011396.html

El jefe del OIEA afirma que sin inspecciones es imposible un acuerdo seguro con Irán

El jefe del OIEA afirma que sin inspecciones es imposible un acuerdo seguro con Irán

VIENA (Sputnik) — Sin las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) resulta imposible alcanzar un acuerdo mínimo y confiable con Irán... 16.03.2021, Sputnik Mundo

"El trabajo de la agencia es extremadamente necesario. Sin la agencia, sin la presencia de inspectores sobre el terreno, es imposible un acuerdo confiable", recalcó Grossi al intervenir mediante una conferencia en una reunión de tres comités del Parlamento Europeo.Irán restringió desde el pasado 23 de febrero las actividades de inspección del OIEA. Pero justo antes de esa fecha, del 20 al 21 de febrero, Grossi realizó una visita a Teherán después de la cual aseguró que se había logrado un "buen resultado" y un "entendimiento técnico temporal" con Irán.Por otra parte, se estableció que después del 23 de febrero el OIEA continuaría en Irán las actividades de verificación y monitoreo "necesarias". Según una declaración conjunta, esa labor duraría hasta tres meses.El documento precisa que las inspecciones no contradicen la ley que Teherán aprobó previamente, la cual implica, entre otras cosas, la suspensión de las inspecciones ampliadas del OIEA.A finales de febrero Irán rechazó la propuesta de la UE y de Estados Unidos de celebrar en las próximas semanas unas negociaciones directas sobre el pacto nuclear, condicionando su inicio con la suspensión de las sanciones. El pasado 10 de marzo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Washington no levantará las sanciones contra Teherán hasta que Irán no regrese por completo al PAIC.

