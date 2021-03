https://mundo.sputniknews.com/20210316/eeuu-apoya-a-australia-en-el-pulso-con-china-1110004372.html

EEUU apoya a Australia en el pulso con China

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno estadounidense expresó su respaldo a Australia en la pugna que mantiene con China en materia económica. 16.03.2021, Sputnik Mundo

Kurt Campbell, coordinador de la política de la Casa Blanca para la región asiática, subrayó que su país "no dejará sola a Australia".Campbell aseguró que abordó este tema con el primer ministro de Australia, Scott Morrison."No vamos a dar pasos significativos hacia la mejora de las relaciones mientras no se resuelva el problema y mientras no se normalicen las lazos entre Canberra y Pekín", añadió el alto funcionario.A finales de noviembre de 2020, China, el mayor mercado para el vino australiano, impuso aranceles a las importaciones de ese producto por competencia desleal.Las relaciones entre China y Australia vienen deteriorándose desde hace meses en distintos ámbitos.En particular, en mayo de 2020, Pekín instó al Gobierno australiano a cesar la injerencia en los asuntos internos de Hong Kong.

