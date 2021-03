https://mundo.sputniknews.com/20210316/diez-anos-de-guerra-en-siria-o-como-los-poderes-de-occidente-no-calcularon-la-magnitud-del-desastre-1110004017.html

Diez años de guerra en Siria, o cómo los poderes de Occidente no calcularon la magnitud del desastre

Diez años de guerra en Siria, o cómo los poderes de Occidente no calcularon la magnitud del desastre

Tras una década de devastación en Siria, las fuerzas del presidente Bashar al Assad "reconquistaron más de 70 por ciento del territorio", dijo analista Guadi... 16.03.2021, Sputnik Mundo

A lo largo de la última década, Siria ha afrontado un nivel de devastación al que contribuyeron las potencias occidentales con su intervención, promoviendo la llamada "primavera árabe", que también hizo estragos en países como Libia.Pese a cargar con diez años de guerra, "no han podido doblegar" a Siria, dijo el analista internacional Guadi Calvo.En tanto, apuntó contra Occidente "porque no calcularon la magnitud del desastre, porque a nadie le convenía esta especie de juego de dominó donde cae una ficha y empieza a arrastrar multitudes"."Occidente ha tenido en la guerra siria un gran resbalón. En agosto de 2013, cuando se produjo un ataque de falsa bandera con armas nucleares, Obama amenazó con bombardear. En ese momento es cuando Putin dice 'no, hasta acá llegamos'", aseguró.El experto en geopolítica de África, Medio Oriente y Asia Central subrayó la "improvisación" de EEUU y Europa al "no hacer una lectura profunda de que una vez desaparecidas las grandes 'represas' al fundamentalismo musulmán, como Al Asad, se romperían esas estructuras".En consecuencia, "el Estado Islámico alcanzó a operar tan lejos como en Filipinas con gran intensidad; lo mismo en Afganistán y en el Sahel". También denunció al hermano del rey de Arabia Saudí, que "recorrió todas las cloacas del mundo musulmán buscando a militantes fanatizados para combatir en Siria", dijo."En la recuperación de Siria han jugado muy fuerte Rusia, el Hizbulá libanés e Irán, con el general Qasem Soleimani, una de las cabezas de este triunfo sirio en pleno desarrollo" asesinado hace poco más de un año por EEUU.La sorpresiva movida de Pablo Iglesias en EspañaEl líder del partido español Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció que dejará su cargo de vicepresidente en el gobierno del socialista Pedro Sánchez para buscar la presidencia regional de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo.Es que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, del derechista Partido Popular (PP), convocó a comicios adelantados para sortear un intento de destitución por parte de sus exaliados de Ciudadanos y el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).Desde Marbella, el periodista aseguró que la decisión de Iglesias, que se da en medio del tema que más preocupa la población, la pandemia del COVID-19, "es más un movimiento en clave interna dentro de la izquierda que un movimiento para disputar la hegemonía de la derecha en Madrid"."En las últimas elecciones autonómicas de 2019, Unidas Podemos fue relegado a un sexto lugar, por detrás del PSOE y de Más Madrid, de Íñigo Errejón (ex aliado de Iglesias), que lo triplicó en votos", destacó Barbotta.En ese sentido, afirmó que "la pretensión de Iglesias de reconstruir la izquierda lo pone a Errejón en una posición complicada, porque Unidas Podemos es irrelevante en la Comunidad de Madrid".En cambio, sostuvo, "la derecha está encantada" con este giro. "La derecha está intentando demonizar a la izquierda como partidos antisistema y antidemocráticos. Es una polarización que moviliza al voto de la izquierda, pero también a la derecha", estimó.En el programa se informó a su vez acerca de la detención de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, por su rol en el golpe de Estado contra Evo Morales, y de la ronda de consultas del mandatario brasileño Jair Bolsonaro para reemplazar a su ministro de Salud, en medio de una gigantesca crisis sanitaria en el país sudamericano.También se informó sobre la implementación de la ley marcial en determinadas zonas de Birmania tras la represión y el aumento de manifestantes muertos; y la dura derrota del partido de la canciller alemana Angela Merkel en dos elecciones regionales.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

