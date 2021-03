https://mundo.sputniknews.com/20210316/descubren-unos-microbios-desconocidos-por-la-ciencia-en-la-eei-1110029333.html

Descubren unos microbios desconocidos por la ciencia en la EEI

Un equipo de investigadores han descubierto cuatro cepas de bacterias que viven en diferentes lugares de la Estación Espacial Internacional. Tres de estas se... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Una de las cepas fue hallada en un panel de control; la segunda, en el módulo presurizado de la cúpula; la tercera, en la superficie de la mesa del comedor y la cuarta, en un viejo filtro HEPA de aire devuelto a la Tierra en 2011. Las cuatro cepas pertenecen a una familia de bacterias que se encuentran en el suelo y en el agua dulce; están implicadas en el crecimiento de las plantas y pueden ayudar a detener los patógenos de las plantas. Los astronautas que viven en la estación espacial llevan años cultivando pequeñas cantidades de alimentos, así que no es de extrañar que se hayan encontrado microbios relacionados con las plantas a bordo.Una de las cepas, que fue hallada en el filtro HEPA, fue identificada como una especie conocida llamada Methylorubrum rhodesianum. Las otras tres pertenecen a la misma especie no identificada anteriormente. Se denominaron IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 e IIF4SW-B5. El equipo de Estados Unidos y la India, que trabaja en colaboración con la NASA y es dirigido por la genetista de la Universidad del Sur de California Swati Bijlani, ha propuesto llamar a la nueva especie Methylobacterium ajmalii en honor a Ajmal Khan, un respetado científico indio especializado en biodiversidad. La investigación se ha publicado en Frontiers in Microbiology."Para cultivar plantas en lugares extremos donde los recursos son mínimos, es esencial aislar nuevos microbios que ayuden a promover el crecimiento de las plantas en condiciones de estrés", explicaron en un comunicado de prensa dos miembros del equipo, Kasthuri Venkateswaran y Nitin Kumar Singh, del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA.Ahora, los científicos esperan identificar los genes que podrían ser responsables de ayudar a las plantas a crecer en condiciones de microgravedad y contribuir al desarrollo de cultivos vegetales autosostenibles para misiones espaciales de larga duración. Ya han descubierto que una de las cepas —la IF7SW-B2T— tenía genes prometedores relacionados con el crecimiento de las plantas, incluido un gen que promueve la división celular en las raíces y los brotes.

