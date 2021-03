https://mundo.sputniknews.com/20210316/de-princesa-a-presidenta-podria-meghan-realmente-llegar-a-la-casa-blanca-1110014814.html

De princesa a presidenta: ¿Podría Meghan realmente llegar a la Casa Blanca?

Rumores que circulan en la política británica sugieren que Meghan Markle se estaría preparando para dar inicio a su carrera política en Estados Unidos. Pero... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Según los murmullos del Palacio de Westminster, la esposa del príncipe Harry "utilizará el furor" causado por su reciente entrevista con Oprah Winfrey para "lanzar una carrera política que podría llevarla hasta la Casa Blanca". Una persona de alto rango del Partido Laborista del Reino Unido aseguró que en el Parlamento "no dejan de hablar sobre las ambiciones políticas de Meghan".Kamala Harris vs. Meghan MarkleSi realmente decide postularse para las elecciones del 2024, Markle se encontraría en un espacio político bastante concurrido. Lo más probable es que tendría que enfrentarse a grandes nombres para convertirse en la candidata de un partido. Esto se debe a que Joe Biden, el actual presidente de EEUU, Kamala Harris, la vicepresidenta del país, y otros pesos pesados con más experiencia deberían participar en la próxima carrera presidencial, apunta el profesor Robert Singh, especialista en política estadounidense contemporánea en Birkbeck, Universidad de Londres (Reino Unido).El académico pone de relieve, además, que no se sabe exactamente en qué Markle basaría su campaña electoral. La exactriz a menudo se involucra en iniciativas relacionadas con la desigualdad racial y de género, pero dado que Kamala Harris, es la primera vicepresidenta mujer, afroamericana y asiáticoamericana, se puede considerar que ya "es dueña" de los temas de raza y género, según el académico, por lo que se hacen más escasas las probabilidades de que gane Meghan.¿Sin posibilidades de ser presidenta?El académico señala que para convertirse en presidente, uno debe tener una superestructura de apoyo político de profesionales, partidos y también el apoyo popular, así como un mínimo de conocimiento político para las apariciones públicas y el debate."Markle no tiene ninguno de estos, ni hay pruebas de que tenga poder de permanencia en cuanto a su importancia política", subraya Vatz.Para complicar aún más las cosas, la duquesa de Sussex es una outsider, es decir, no es parte de ningún partido y es una novata en el mundo de la política. Esto hace que sus posibilidades sean minúsculas, dice Thomas Whalen, profesor asociado de ciencias sociales en la Universidad de Boston (EEUU). Aún así, el académico no descarta que Meghan tenga una posibilidad de lograrlo.¿Ayuda el furor mediático?Los rumores de que Meghan Markle se estaría preparando para postularse a la Presidencia de Estados Unidos ganaron fuerza después de la explosiva entrevista que la exactriz y su esposo, el príncipe Harry, concedieron a Oprah Winfrey. Durante la conversación con la reconocida presentadora, la pareja de Sussex rompió su silencio acerca de diversos asuntos polémicos. El programa suscitó mucha controversia y desencadenó un acalorado debate en las redes sociales, además, puso a Meghan y Harry en los titulares alrededor del mundo en los días que siguieron la entrevista.Aún así, no está claro si la duquesa logrará aprovecharse del furor mediático para promover su carrera política, cree Whalen. Si bien reconoció que el nombre de Meghan Markle es bastante conocido ahora, dijo no saber cómo eso se traducirá al escenario político.Para Singh, la entrevista de Meghan con Oprah, en realidad, mostró que la exactriz no tiene el vigor para la lucha política dado que "no ha podido aguantar la prensa británica".

