Corte IDH suspende audiencia contra Colombia por caso de violencia sexual

Corte IDH suspende audiencia contra Colombia por caso de violencia sexual

BOGOTÁ (Sputnik) — El pleno de la Corte IDH suspendió la realización de la segunda de 3 audiencias públicas consecutivas en las que por primera vez juzgaría al... 16.03.2021

La suspensión de la audiencia se da luego de que el 15 de marzo, durante la primera sesión, los delegados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alegaron falta de garantías, recusaron a seis de los siete magistrados y se retiraron del juicio."Las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [órgano de justicia internacional que remitió el caso de Bedoya a la Corte IDH en 2019]", dijo durante la audiencia Camilo Gómez, quien lidera la defensa del Estado colombiano.El hecho generó fuertes críticas en redes sociales por parte de diferentes sectores, quienes destacaron que se trata de una actitud sin precedentes."Este Gobierno cree que puede agredir a jueces internacionales, en este caso los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como suele agredir al poder judicial en Colombia. Indignante tanta insolencia oficial", escribió por su parte, en esa misma red social, el senador de izquierda colombiano Iván Cepeda.A su vez, Bedoya señaló que "retirarse del juicio ante la Corte IDH demuestra que [el Estado] no tiene la más mínima intención de que haya justicia" en su caso y en otros de violencia sexual en el país."Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo", remarcó.Las audiencias se realizaban de manera virtual en el marco del 140 periodo de sesiones ordinarias de la Corte IDH y en ellas Bedoya solicitaría al alto tribunal medidas de protección óptimas para las periodistas colombianas, así como medidas de reparación para las mujeres que han sufrido de violencia sexual, torturas, y que fueron obligadas a abortar por grupos paramilitares o reclutadas por estos.De acuerdo con la reportera —quien a raíz de su caso se convirtió también en activista contra la violencia de género—, la denuncia ante la Corte IDH se realiza debido a que el Estado no adoptó ninguna medida de protección para ella, pese a saber que se encontraba en peligro por su actividad periodística.Bedoya Lima, de 47 años, ha centrado su trabajo periodístico en el conflicto armado y en el proceso de paz en Colombia, así como también en la violencia sexual contra las mujeres, luego de que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada y violada por paramilitares en relación con una investigación sobre el tráfico de armas en la Cárcel La Modelo, de Bogotá, la cual realizaba para el diario local El Espectador.Según la Corte IDH, este es el primer caso en el que tendría la oportunidad de desarrollar estándares sobre las obligaciones de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo.

