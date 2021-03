https://mundo.sputniknews.com/20210316/bolivia-incluira-a-expresidenta-anez-en-juicio-por-muertes-de-manifestantes-en-2019--1110043402.html

Bolivia incluirá a expresidenta Áñez en juicio por muertes de manifestantes en 2019

Bolivia incluirá a expresidenta Áñez en juicio por muertes de manifestantes en 2019

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia evaluará la responsabilidad penal de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) en la muerte de manifestantes... 16.03.2021

En Senkata, Sacaba (Cochabamba, centro) y Pedregal (La Paz), al menos 27 personas murieron por la represión ordenada por Áñez, proclamada presidenta transitoria el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia forzada de Evo Morales (2006-2019), cuyo triunfo en las elecciones fue calificado de fraudulento por la oposición.El fin de semana, Áñez fue detenida en el marco de una investigación por supuesta conspiración para un golpe de Estado.Añez podría también eventualmente ser imputada penalmente por lo que Lima calificó de "masacre sangrienta" en 2019.El ministro responsabilizó a la expresidenta, ya que ella emitió un decreto en el que eximía penalmente a las Fuerzas Armadas por eventuales desbordes en el control de las protestas.Señaló que por el momento hay casos abiertos contra los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, pero no contra Áñez."Se está haciendo el juicio contra los policías, militares, inclusive ministros que han participado en estos hechos. Pero ella, para ser incorporada a esos juicios, debe ser autorizada por el Congreso; esa acusación, esa preposición acusatoria la vamos a presentar cuando termine su trabajo el grupo internacional de expertos independientes de la CIDH que está investigando los hechos", agregó.Otras acusacionesLima detalló que se acusó Áñez de participar en el golpe de Estado, cometer actos de corrupción y violar derechos humanos.Áñez pasará su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina del barrio residencial de Obrajes, de La Paz.En el mismo "caso Golpe de Estado", la fiscalía ha ordenado también la aprehensión de los exministros Arturo Murillo, de Gobierno; Luis Fernando López, de Defensa (ambos refugiados en Estados Unidos), y Yerko Núñez, de la Presidencia, además de cuatro exjefes militares. Caza de brujas Además, Lima aseguró que el Gobierno de Bolivia no lanzará una persecución contra representantes de la anterior administración (2019-2020), y siempre respetará el debido proceso.En los últimos días circuló en redes sociales una lista de 150 personas vinculadas al anterior Gobierno cuya detención sería inminente.Lima afirmó que esa información es falsa."Nada de eso es verdad, ninguna de esas listas, ni mandamientos, tienen que ver con la realidad; el proceso está garantizado, es un debido proceso", aseguró.Comunidad internacionalRespecto a la comunidad internacional, el ministro de Justicia y Transparencia invitó a que haga un análisis "estricto" de los juicios que se están realizado contra exautoridades de la administración anterior."Hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso. El Gobierno, mi persona y el canciller hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga una visita al país", dijo Lima.Visita de CIDHLima aseguró, en diálogo con Sputnik, que la CIDH podría realizar su visita a Bolivia en el primer semestre de este año."Hemos pedido a la relatora para el país, la comisionada Flávia Piovesan, que pueda visitarnos cuando guste. Mayor transparencia, mayor acceso a la información no veo que podamos entregarle a la población y a la región", agregó.El ministro informó que un grupo independiente de expertos de la CIDH está trabajando ya en el país para analizar los hechos de violencia ocurridos el año pasado, en el marco la represión ordenada por el Gobierno de Áñez contra manifestantes.Al menos 27 personas murieron en el marco de la represión policial-militar de protestas ordenada por la presidenta transitoria, según una investigación del parlamento que recomendó un juicio de responsabilidades contra la exgobernante de facto.

