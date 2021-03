https://mundo.sputniknews.com/20210316/avistan-desde-el-sur-de-espana-una-bola-de-fuego-sobre-el-mediterraneo-a-140000-km-por-hora--video-1110011135.html

Avistan desde el sur de España una bola de fuego sobre el Mediterráneo a 140.000 km por hora | Vídeo

Avistan desde el sur de España una bola de fuego sobre el Mediterráneo a 140.000 km por hora | Vídeo

El meteoro, procedente de un cometa, se volvió incandescente tras chocar con la atmósfera a 111 km de altitud. Fue detectado por los detectores del proyecto... 16.03.2021, Sputnik Mundo

El fenómeno fue registrado a las 1:51 horas del 16 de marzo y pudo ser visto desde todo el sur de España y parte del centro. Los aparatos de detección del proyecto SMART del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), emplazados en los observatorios de Calar Alto (en Sevilla), La Hita (Toledo) y Sierra Nevada (Granada), establecieron el paso del meteoro sobre el mar Mediterráneo y el norte de Marruecos a una velocidad de 140.000 km por hora. La trayectoria de la bola incandescente discurrió a unos 70 km de las costas de Andalucía. Tras colisionar con la atmósfera a 111 km de altitud, luego avanzó en dirección suroeste hasta extinguirse a 69 km de altura sobre el nivel del mar, a una distancia de solo 29 km de Marruecos. En total, el meteoro recorrió unos 72 kilómetros. Tal es el análisis del astrofísico y químico José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía e investigador jefe del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies). Encuadrado en la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (SWEMN), el cometido del proyecto SMART es monitorizar de forma permanente el firmamento para detectar y analizar la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra. El doctor Madiedo, pionero en la implantación y desarrollo de sistemas de videodetección de meteoroides en España, dirige el funcionamiento de estos equipos desde 2006. Cada uno de ellos permite monitorizar el espacio aéreo en un radio de unos 500 a 600 kilómetros

