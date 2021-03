https://mundo.sputniknews.com/20210315/un-aleman-se-vacuna-con-sputnik-v-en-rusia-ya-estaba-harto-del-ritmo-de-caracol-aleman-1109974675.html

Un alemán se vacuna con Sputnik V en Rusia: "Ya estaba harto del ritmo de caracol alemán"

Un alemán se vacuna con Sputnik V en Rusia: "Ya estaba harto del ritmo de caracol alemán"

Mientras millones de alemanes todavía esperan su vacunación contra el COVID-19, Stefan Heilemann viajó a Moscú para inmunizarse con Sputnik V, escribe la... 15.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-15T16:10+0000

2021-03-15T16:10+0000

2021-03-15T16:10+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

extranjeros

vacunación

alemania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093835382_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_06c3cee067cc18df55a6f22539bc23b7.jpg

A pesar de que la entrada de los ciudadanos de la UE a Rusia todavía sigue restringida por la pandemia, Stefan logró viajar a Moscú porque su esposa es rusa. Según escribe la revista, el hombre "ya estaba harto del ritmo de caracol alemán".El alemán, de 43 años, se vacunó en el centro comercial GUM, ubicado en la Plaza Roja de Moscú, justo enfrente del Kremlin. Recibió la primera dosis el 10 de febrero, y la segunda – el 3 de marzo. Para vacunarse en un puesto público, como el de unos grandes almacenes, no hace falta cita previa ni ciudadanía rusa."Llené un formulario sobre posibles enfermedades previas antes de que el médico me informara sobre los posibles efectos secundarios y el proceso. La vacunación en sí tomó menos de 20 segundos. Y luego me dieron un helado gratis", comentó Stefan.Según observó el interlocutor de la revista, los efectos secundarios de las vacunas varían de persona a persona.El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) pactó con compañías de España, Italia, Francia y Alemania la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, informó este 15 de marzo el director general del fondo, Kiril Dmítriev.

alemania

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), extranjeros, vacunación, alemania, rusia