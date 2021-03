Rusia, preparada para sostener un diálogo honesto con el Consejo de Europa

https://mundo.sputniknews.com/20210315/rusia-preparada-para-sostener-un-dialogo-honesto-con-el-consejo-de-europa-1109965737.html

"Los intentos de usar el Consejo de Europa como un instrumento de confrontación con Rusia no cesan, lamentablemente (...), pese a eso nosotros, al defender nuestros intereses, estamos abiertos para sostener un diálogo honesto basado en el respeto mutuo, con el fin de avanzar hacia el logro de los objetivos con que en su tiempo se instituyó el Consejo de Europa", dijo reunida con el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Rik Daems.Al referirse a los ataques a Rusia, Matvienko señaló que esa política poco perspicaz despierta una seria preocupación en Rusia y no surte beneficios al propio Consejo de Europa.Rusia califica de muy útil su participación en el Consejo de Europa y ve un colosal potencial en esta estructura, reveló la presidenta del senado.Refirió, en particular, que Rusia celebró hace poco el 25 aniversario de su membresía en el CE; en el Consejo de la Federación fue organizada una mesa redonda en la que participaron parlamentarios, miembros del Gobierno y expertos, agregando que se expusieron muy diversas evaluaciones, incluidas unas radicales."Yo en persona, igual que la mayoría de mis colegas, sostengo que el Consejo de Europa posee un colosal potencial unificador para la creación de un espacio europeo único de cooperación humanitaria y social, basada en el derecho (...). Por nuestra parte sostenemos que la participación de Rusia en el Consejo de Europa es muy útil", agregó.La presidenta del Senado ruso recordó que Rusia durante 25 años de su membresía en el Consejo de Europa se unió a casi 70 convenios y otros documentos jurídicos de esta estructura y paralelamente hizo mucho para perfeccionar su legislación nacional y la aplicación práctica de las leyes."Nadie negará, espero, que la participación de Rusia aportó mucha utilidad, en particular en el aspecto intelectual, a la labor del Consejo de Europa", dijo.Varios parlamentarios rusos no descartaron que la participación de Rusia en la actividad de la Asamblea Parlamentaria podría congelarse por un tiempo si los políticos europeos siguen optando por la confrontación con Moscú.Por ejemplo, el vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) Piotr Tolstói, declaró que Rusia debería revisar el papel que juega en la PACE y en el Consejo de Europa.

