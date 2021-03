https://mundo.sputniknews.com/20210315/redisenan-el-legendario-vaz-sovietico-para-que-se-parezca-a-un-rolls-royce-fotos-1109966701.html

Rediseñan el legendario VAZ soviético para que se parezca a un Rolls Royce (Fotos)

Rediseñan el legendario VAZ soviético para que se parezca a un Rolls Royce (Fotos)

El estudio de tuning GB Design de Bulgaria ha presentado su nuevo proyecto de rediseño interior del legendario automóvil soviético VAZ-2101

El VAZ-2101, a menudo llamado Kopeika (la moneda rusa más pequeña), era un sedán compacto. Fue fabricado en la URSS desde 1970 a 1988 y fue el primer vehículo producido por la compañía AvtoVAZ. Los diseñadores trabajaron sobre el proyecto durante cuatro meses. El primer paso en la reconstrucción fue el desmantelamiento completo del interior del vehículo. Sólo se dejó la carrocería, que fue cuidadosamente aislada. La segunda etapa incluyó el montaje del contenido interior. En lugar de los asientos típicos de VAZ, fueron instalados unos más cómodos de Toyota, pero no se precisa de qué modelo exactamente. Están revestidos de cuero marrón claro con inserciones blancas. Todo el habitáculo, incluidas las puertas y todo el panel frontal, está diseñado de la misma manera.Los elementos de plástico habituales se sustituyeron por otros de madera, que hacen que el interior parezca mucho más lujoso y estético.La consola central original fue diseñada específicamente para este coche. Alberga una nueva palanca de cambios, la radio y un par de botones de control más. El salpicadero también ha cambiado: ahora tiene escamas blancas en llantas cromadas. El volante se ha hecho de madera lacada, en el color del revestimiento interior.Las rejillas de los altavoces fueron hechas desde cero para este proyecto. Los diseñadores decidieron estilizarlas como una radio de la época y poner un grabado en honor al aniversario del modelo. Otro detalle son los inusuales bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros y en los paneles de las puertas delanteras. Se fabrican en forma de bolsas retro con hebillas de cinturón.La kopeika de lujo se montó en un solo ejemplar y, según los diseñadores, no tienen intención de replicar el proyecto. El taller no piensa vender este coche.

