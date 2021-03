https://mundo.sputniknews.com/20210315/por-que-estan-naciendo-mas-gemelos-en-todo-el-mundo-1109953823.html

Por qué están naciendo más gemelos en todo el mundo

Los partos múltiples son más comunes hoy que en cualquier otro momento de la historia, revela un extenso estudio acerca del nacimientos de gemelos en todo el... 15.03.2021, Sputnik Mundo

Al analizar los datos de más de un centenar de países, los científicos observaron un aumento sustancial en la tasa de natalidad de gemelos desde la década de 1980. En la actualidad, una de cada 42 personas nace de un parto múltiple, lo que equivale a 1,6 millones de niños al año. Según el estudio, la tasa mundial de natalidad de gemelos ha aumentado en un tercio, en promedio, durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, en lugar de mantenerse la tendencia, es posible que el mundo haya alcanzado el punto máximo en este tipo de nacimientos, apuntan los autores de la investigación. Los datos analizados indican que el número de partos de gemelos en algunos países se ha estabilizado o incluso empezado a caer desde máximos históricos.Si bien la tasa de natalidad de los gemelos idénticos apenas ha cambiado con el tiempo, los científicos descubrieron que el número de gemelos no idénticos concebidos de forma natural, así como el número de partos múltiples como resultado de tratamientos de fertilidad, han aumentado a nivel mundial.Los principales impulsores de la tendencia observada es el hecho de que los tratamientos hormonales, la fecundación in vitro (FIV) y otros métodos de reproducción asistida se han vuelto más asequibles. Otro factor que colabora para esta tendencia es el aplazamiento de la maternidad; se sabe que las posibilidades de tener gemelos naturales no idénticos aumentan con la edad y alcanzan su punto máximo cuando la madre tiene entre los 35 y los 39 años.En el marco del estudio, los investigadores analizaron los números de partos de gemelos entre 2010 y 2015 en 165 países, es decir, cerca de un 99% de la población mundial. En 112 de estas naciones, los científicos examinaron también los registros de nacimiento entre los años de 1980 y 1985.Se descubrió que, a nivel global, el número de partos de gemelos ha aumentado de nueve a 12 por cada 1.000 nacimientos desde la década de 1980. Estos números, sin embargo, varían sustancialmente de una región a otra. Los mayores aumentos se observan en América del Norte (71%), Europa (60%) y Asia (32%). África, por su parte, tiene una alta tasa de gemelos no idénticos nacidos de forma natural. Según el estudio, el 80% de los gemelos ahora nacen en el continente africano o asiático. El número absoluto de partos de gemelos ha aumentado en todas partes excepto en América del Sur, reveló la investigación.

