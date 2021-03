https://mundo.sputniknews.com/20210315/no-privatizar-la-sanidad-el-grito-que-se-escucho-en-madrid-a-un-ano-iniciarse-la-pandemia--video-1109954247.html

"No privatizar la Sanidad": el grito que se escuchó en Madrid a un año iniciarse la pandemia | Vídeo

Unas 16 organizaciones ciudadanas, sociales y sindicales se movilizaron por el centro de Madrid para reclamar mejoras en la Sanidad Pública. Denuncian un... 15.03.2021, Sputnik Mundo

Con pancartas y eslóganes que pedían "no privatizar la Sanidad", cientos de ciudadanos se manifestaron en la capital el domingo 14 de marzo. Denuncian que "la pandemia está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los Estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva". Apuntan como ejemplo la construcción "de obras absolutamente innecesarias y costosas, como el Hospital de campaña Isabel Zendal" que, de acuerdo con lo que denuncian, "beneficia a constructoras privadas" y la remisión de actividades al sector privado durante el Plan de Vacunación."Lo único que se hace aquí es hacer un almacén de camas como en el Hospital Zendal, redactar contratos para sus amigos, usando la administración para enriquecerse, que es lo único que están haciendo, y no están haciendo nada por la gente. La vacunación va muy lenta, las personas mayores de 70 años aún no se han vacunado, los profesionales que trabajan con personas infectadas tampoco. Lo único que quiere la presidenta es transformar Madrid en el bar de Europa, dejando que los franceses vengan aquí a disfrutar de las terrazas, bebiendo y emborrachándose", denunció Luis Miguel López, secretario general de UGT Madrid.La manifestación, que recorrió el Paseo del Prado hasta la Puerta de Alcalá, se realizó cuando se cumplió un año de la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.Desde la Plataforma de Centros de Salud de Madrid detallaron en un comunicado sus demandas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Entre ellas están que: Rosa López, vicepresidenta de Summat indicó que, además, la convocatoria a elecciones en Madrid para el 4 de mayo dificulta aún más la solución de estos problemas.

Manifestación en Madrid a favor de la Sanidad Pública Unas 16 organizaciones ciudadanas, sociales y sindicales se movilizaron por el centro de Madrid para reclamar mejoras en la Sanidad Pública. Denuncian un deterioro y una gestión "desastrosa" por parte de la Comunidad de Madrid.

