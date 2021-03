https://mundo.sputniknews.com/20210315/nicolas-maduro-aboga-por-el-principio-de-no-injerencia-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-1109978373.html

Nicolás Maduro aboga por el principio de no injerencia en el Consejo de DDHH de la ONU

Nicolás Maduro aboga por el principio de no injerencia en el Consejo de DDHH de la ONU

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el principio de no injerencia debe prevalecer en el Consejo de Derechos Humanos de... 15.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-15T17:19+0000

2021-03-15T17:19+0000

2021-03-15T17:19+0000

consejo de ddhh de la onu

nicolás maduro

onu

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1094311049_0:185:1775:1183_1920x0_80_0_0_3b06025f127c3a26907536dc690427ac.jpg

"En el 15 aniversario de la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela aboga para que los principios de no injerencia, objetividad y diálogo, se impongan por encima de las presiones imperiales, los pueblos libres del mundo merecen construir su propio destino", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.El pasado 11 de marzo, el Gobierno venezolano reiteró su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de DDHH, en apego a los "principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo".

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

consejo de ddhh de la onu, nicolás maduro, onu, venezuela